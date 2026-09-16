이순신 현수막 뗀 日의 ‘내로남불’…선수촌에 도요토미 떡하니 [아시안게임]

세줄 요약 2026 아이치·나고야 아시안게임 선수촌으로 쓰일 크루즈선 입항 행사에 도요토미 히데요시가 등장해 논란이 일었다. 임진왜란을 일으킨 인물을 내세운 것이 아시아 화합을 내건 대회 취지와 맞지 않는다는 지적이 나온다. 과거 일본이 이순신 현수막을 문제 삼은 일도 다시 거론된다. 나고야항 입항식에 도요토미 등장 논란

아시아 화합 내건 대회 취지와 충돌 지적

이순신 현수막 철거 사례와 대비 비판

이미지 확대 15일 일본 나고야항 긴조 부두에서 열린 코스타 세레나호 입항 행사에서는 ‘나고야 3걸’로 불리는 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스로 분장한 인물들이 무대 위에 올랐다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일 일본 나고야항 긴조 부두에서 열린 코스타 세레나호 입항 행사에서는 ‘나고야 3걸’로 불리는 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스로 분장한 인물들이 무대 위에 올랐다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 도쿄 올림픽 당시 일본 언론에서 문제로 삼은 한국 선수촌 문구. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도쿄 올림픽 당시 일본 언론에서 문제로 삼은 한국 선수촌 문구. 연합뉴스

이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 선수단 숙소인 대형 크루즈선 ‘코스타 세레나호’가 15일 일본 나고야항에 정박해있다. 2026.9.15 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 아이치·나고야 아시안게임 선수단 숙소인 대형 크루즈선 ‘코스타 세레나호’가 15일 일본 나고야항에 정박해있다. 2026.9.15 연합뉴스

이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임을 나흘 앞둔 15일 일본 나고야항 선수단 숙소로 마련된 컨테이너에 태극기가 걸려 있다. 2026.9.15 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 2026 아이치·나고야 아시안게임을 나흘 앞둔 15일 일본 나고야항 선수단 숙소로 마련된 컨테이너에 태극기가 걸려 있다. 2026.9.15 뉴스1

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2026 아이치·나고야 아시안게임에서 크루즈 선수촌으로 쓰이는 대형 크루즈선 ‘코스타 세레나호’가 15일 새벽 일본 나고야항에 들어온 가운데, 입항 행사에서 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시가 등장해 논란이다.이날 나고야항 긴조 부두에서 열린 코스타 세레나호 입항 행사에서는 ‘나고야 3걸’로 불리는 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스로 분장한 인물들이 무대 위에 올랐다. 이들은 전국시대를 거쳐 일본을 통일한 세 인물로, 모두 현재의 아이치현 일대에서 태어났다.도요토미는 1592년 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 장본인이다. 전란은 7년간 이어졌고, 명나라가 참전하면서 동아시아 전체를 흔들었다.대회 조직위원장을 맡은 오무라 히데아키 아이치현 지사는 이날 공연이 끝난 뒤 “이번 아시안게임은 아시아 최대의 평화와 스포츠 축제”라고 축사했다.그러나 각국 선수단이 머물 선수촌 입항식에서 도요토미를 내세운 것은 아시아의 화합을 내세우는 이번 대회 취지에 맞지 않는다는 지적이 나온다. 한국 선수들은 오는 17일부터 순차적으로 크루즈 선수촌에 입촌할 예정이다.앞서 일본은 2021년 도쿄 올림픽 당시 한국 선수단이 ‘신에게는 아직 5000만 국민의 응원과 지지가 남아 있사옵니다’는 현수막을 내걸자 문제를 제기한 바 있다. 이순신 장군이 선조에게 올린 장계의 ‘상유십이’(신에게는 아직 12척의 배가 남아 있다)를 떠올리게 한다는 이유에서였다.일본 언론은 이를 두고 정치적인 의도가 있다며 문제 삼았고, 한 극우 단체는 한국 선수촌 앞에서 일본 제국주의의 상징인 욱일기를 흔들며 시위했다. 대한체육회는 국제올림픽위원회(IOC)의 요청으로 결국 현수막을 철거했다.당시 하시모토 세이코 도쿄올림픽 및 패럴림픽 조직위원회 회장은 “(사람들마다) 각자의 관점이 있겠지만, (올림픽에서) 정치적인 메시지를 표현하는 건 삼가야 한다”며 “모든 참가자는 세계를 하나로 묶는 행동을 해야 한다”고 밝혔다.당시 기준을 그대로 적용한다면, 이번 입항식의 무대 역시 같은 잣대에서 자유롭기는 어려울 것으로 보인다.한편 ‘바다 위 선수촌’으로 쓰일 코스타 세레나호는 11만 4000톤급의 이탈리아 대형 크루즈선이다. 전체 길이는 290.2m로 1500개의 객실을 갖추고 있다.다음 달 6일까지 나고야항에 정박하며 대회 기간 3780명의 선수단이 머무는 숙소로 활용될 예정이다.오는 19일 개막하는 이번 아시안게임은 친환경 등을 이유로 선수촌을 새로 건립하지 않았다. 대신 기존 호텔과 조립식 컨테이너, 크루즈선 등을 선수들의 숙소로 활용한다.