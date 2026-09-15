엄지성 ‘해트트릭 쇼’… AG 4연패 닻 올렸다

이민성호, 카타르 4-1 제압

이미지 확대 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 해트트릭을 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 해트트릭을 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15.

연합뉴스

세줄 요약 엄지성이 전반에만 해트트릭을 작성한 한국 U-23 대표팀이 카타르를 4-1로 꺾었다. 이민성 감독이 이끄는 대표팀은 아시안게임 조별리그 첫 경기에서 기분 좋은 승리를 거두며 4연패 도전에 나섰고, 김명준도 추가골을 보탰다. 엄지성 해트트릭, 카타르 4-1 제압

아시안게임 첫 경기 승리, 4연패 시동

김명준 쐐기골, 후반 실점은 과제

2026-09-16 B7면

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북중미월드컵 무대를 누비고 돌아온 엄지성(스완지시티)에게 아시아의 그라운드는 좁았다. 이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 남자 축구대표팀이 엄지성의 해트트릭을 앞세워 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫 경기에서 승리를 거두며 대회 4연패에 시동을 걸었다.대표팀은 15일 일본 나고야 파로마 미즈호 럭비경기장에서 열린 이번 대회 조별리그 D조 1차전에서 강호 카타르를 4-1로 제압하며 8강 진출에 유리한 고지를 점했다. 이라크의 불참으로 15개국이 참가해 4개 조로 나뉜 이번 대회에서 한국은 카타르, 사우디아라비아와 같은 조에 편성돼 오는 22일 사우디아라비아까지 잡으면 조 1위로 8강에 오른다.이기혁(강원), 양현준(셀틱)과 함께 와일드카드로 이민성호에 합류한 엄지성은 전반 7분 골망을 가르며 기선을 제압했다. ﻿엄지성의 선제골로 기세가 오른 한국은 더 과감히 전방을 압박했고, 13분 뒤 이번에는 엄지성의 오른발이 불을 뿜었다. 카타르 진영 오른쪽에서 상대 수비가 걷어낸 공이 페널티지역 중앙 쪽으로 흘렀고, 이 기회를 놓치지 않고 쇄도한 엄지성이 골문 왼쪽 구석으로 찔러 넣었다.엄지성은 2-0으로 끝나는 듯했던 전반 추가 1분 세 번째 골을 넣으며 해트트릭을 완성했다.후반에는 김명준(헹크)이 득점 행진에 동참했다. 후반 21분 중앙선 오른쪽 측면에서 양현준의 침투 크로스를 받은 김명준이 빠른 속도로 수비수의 추격을 뿌리치며 골문 왼쪽 구석을 공략, 승부에 쐐기를 박았다.다만 한국은 후반 40분 카타르의 프리킥 상황에서 수비 조직력이 느슨해지는 허점을 노출하며 마르완 하산에게 만회 골을 허용했다.