스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] “호노혼과 찰칵”… 아시안게임 열기 고조 입력 2026-09-13 16:15 수정 2026-09-13 16:15 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/13/20260913800001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 2026 아이치·나고야 아시안게임이 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다.13일 일본 나고야 미라이 타워 인근에서 시민들이 공식 마스코트 ‘호노혼’과 함께 기념촬영을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막일은? 19일 4일