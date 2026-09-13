[포토] “호노혼과 찰칵”… 아시안게임 열기 고조

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2026 아이치·나고야 아시안게임이 오는 19일 개막해 다음 달 4일까지 16일간 열린다.13일 일본 나고야 미라이 타워 인근에서 시민들이 공식 마스코트 ‘호노혼’과 함께 기념촬영을 하고 있다.