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‘전문체육+생활체육’…2026 경기도교육감기 태권도대회 3,087명 참가

안승순 기자
입력 2026-10-24 10:08
수정 2026-10-24 10:08
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경기도교육청(교육감 안민석)이 ‘2026 경기도교육감기 태권도대회’를 24일부터 27일까지 나흘간 광명시민체육관에서 개최한다.

대회에는 전문체육 겨루기 958명, 품새 314명, 생활체육 1,815명 등 총 3,087명이 참가한다.

전문체육과 생활체육을 함께 운영해 학생 선수에게는 경기력 향상과 실전 경험의 기회를 제공하고, 일반 학생과 태권도 수련생에게는 도전과 성취의 경험을 통해 스포츠의 즐거움과 가치를 체험하는 기회가 될 것으로 기대된다.

도교육청은 이번 대회를 학생들이 태권도의 기본 정신인 예의와 존중, 인내와 도전의 가치를 배우고, 서로를 배려하며 함께 성장하는 건강한 스포츠 문화를 확산해 나갈 계기로 삼을 계획이다.

안승순 기자
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