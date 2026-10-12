김도영 기어코 홈런왕 품었다...레이예스는 역대최다 211안타

세줄 요약 프로야구 정규시즌 마지막 날 김도영이 LG전 8회 결승포를 터뜨리며 시즌 45홈런으로 홈런왕에 올랐다. 장타율 1위도 함께 차지했고, 레이예스는 211안타로 역대 최다 기록을 세웠다. 롯데는 선발 5명 규정이닝을 채웠고, 올 시즌 관중도 역대 최다를 기록했다. 김도영, 45호 홈런으로 홈런왕 등극

레이예스, 211안타로 역대 최다안타 신기록

롯데 선발 5명 규정이닝, 관중도 역대 최다

이미지 확대 KIA 김도영이 12일 LG와의 시즌 최종전에서 45호 홈런을 작렬하며 홈런왕을 확정지은 뒤 의기양양하게 베이스를 돌고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 김도영이 12일 LG와의 시즌 최종전에서 45호 홈런을 작렬하며 홈런왕을 확정지은 뒤 의기양양하게 베이스를 돌고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 롯데 빅터 레이예스가 12일 잠실구장에서 벌어진 두산전 6회초 시즌 210번째 안타를 솔로홈런으로 장식한 뒤 나승엽과 하이파이브를 나누고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 롯데 빅터 레이예스가 12일 잠실구장에서 벌어진 두산전 6회초 시즌 210번째 안타를 솔로홈런으로 장식한 뒤 나승엽과 하이파이브를 나누고 있다. 연합뉴스

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2026시즌 프로야구 정규시즌 마지막 날인 12일 투타 각 부문의 주요 타이틀과 대기록의 주인공도 모두 가려졌다.관심을 모았던 홈런왕 레이스에서 마지막으로 웃은 주인공은 KIA 타이거즈의 김도영이었다. 김도영은 12일 전남광주 기아챔피언스필드에서 벌어진 LG 트윈스와의 홈경기에서 2-2로 팽팽하게 맞서던 8회말 LG 세 번째 투수 존 케네디의 공을 받아쳐 가운데 담장을 훌쩍 넘겨버렸다. 시즌 45호이자 개인통산 100번째 홈런으로 기어코 홈런왕 타이틀을 품에 안았다. 팀의 준플레이오프 직행을 이끄는 동시에 정규시즌 MVP에도 한걸음 다가서게 한 짜릿한 한 방이었다. 김도영은 홈런과 함께 장타율(0.647) 타이틀까지 2관왕을 차지했다.전날 연타석 홈런을 터뜨리며 김도영과 어깨를 나란히 했던 kt 위즈 샘 힐리어드는 이날 홈런을 추가하지 못했다.역대 최다안타 기록을 두고 kt 최원준과 선의의 경쟁을 펼친 롯데 자이언츠 빅터 레이예스는 이날 두산전에서 4개의 안타를 추가해 211안타를 기록했다. 최원준 역시 삼성전에서 3개의 안타를 터뜨리며 마지막까지 집중력을 끌어올렸지만 격차는 오히려 더 벌어졌다. 레이예스는 2024년부터 3년 연속 최다안타 1위의 금자탑을 쌓는데도 성공했다.롯데는 마운드에서도 또하나의 대기록을 추가했다. 전날까지 엘빈 로드리게스(159.2이닝), 나균안(149.2이닝), 제레미 비슬리(147이닝), 김진욱(144.1이닝)까지 4명이 시즌 규정이닝을 넘긴 가운데 이날 두산전에 선발등판한 박세웅이 1회 양의지를 상대로 두 번째 아웃카운트를 잡으면서 규정이닝을 꽉 채웠다. 선발투수 5명이 규정이닝을 모두 넘긴 것은 2014년 삼성 이후 12년 만이자 kt가 10번째 구단으로 합류한 이후 처음이다.다승 단독선두를 노리며 시즌 최종전 마운드에 선 LG 임찬규는 3과 3분의 1이닝만에 2실점하며 물러나 시즌 15승에 멈춰섰다. 결국 kt 고영표와 공동 다승왕에 오른 것으로 만족해야 했다.한편 이날 벌어진 세 경기가 모두 매진되면서 올시즌 프로야구 총 관중은 역대 최다인 1277만 551명으로 마감됐다. 지난 시즌 1231만 2519명보다 3.76% 늘어난 수치다. 삼성은 총 관중 171만7천50명으로 프로야구 최초로 170만 관중을 넘어선 구단이 됐고 두산 역시 시즌 33번째 매진과 함께 150만 7522명의 관중을 기록해 구단 최초로 150만 관중을 달성했다.