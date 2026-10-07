‘해치’ 디자인 피클볼 패들 들고 서울의 피클볼 코트 경험해볼까?

세줄 요약
- 해치 캐릭터 적용 피클볼 패들 2종 출시
- 경량 와이드 바디, 초심자 친화 설계
- 서울 관광·스포츠 체험 결합 상품화
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와우매니지먼트그룹이 해치 디자인을 적용한 피클볼 패들을 출시했다. 와우매니지먼트그룹 제공
피클볼 열풍을 주도하고 있는 와우매니지먼트그룹이 이번엔 서울을 상징하는 ‘해치’ 캐릭터를 적용한 피클볼 패들 2종을 선보였다.
와우매니지먼트그룹은 7일 서울시로부터 상업적 권리를 부여받은 ㈜아이코닉스와 해치(HECHI) 캐릭터에 대한 라이선스 계약을 맺고 해치 디자인을 활용한 피클볼 패들을 선보였다고 밝혔다.
두 제품 모두 피클볼 입문자가 편하게 즐길 수 있도록 허니콤 코어(Honeycomb Core)를 적용한 와이드 바디 형태의 경량 모델이다. 가볍고 관용성도 좋아 어린이와 여성, 초심자들이 부담 없이 피클볼을 접할 수 있도록 만들어졌다. 와우매니지먼트그룹의 피클볼 전문 쇼핑몰 ‘해피클’을 비롯해 주요 온라인 판매채널, 서울 마이소울 공식 기념품샵(DDP, 서울갤러리점 등)에서 구매할 수 있다.
와우매니지먼트그룹은 이번 해치 패들 출시를 단순한 스포츠용품 판매를 넘어 서울의 대표 캐릭터와 새로운 스포츠를 결합한 관광·스포츠 상품으로 발전시키는 것을 목표로 하고 있다.
박승진 서울시의원, ‘중랑구 가을 축제 릴레이 개최 환영… “봄 장미축제 이을 명품 가을 축제 싹 틔워”
서울시의회 박승진 의원(더불어민주당·중랑3)이 지난 3일과 4일 이틀 동안 중랑구 일대에서 펼쳐진 가을 축제 릴레이를 반기며, 지역사회가 명실상부한 사계절 문화도시로 탈바꿈하고 있다는 뜻을 밝혔다. 그간 중랑구는 대표 봄 행사로 꼽히는 ‘서울장미축제’에 비해 가을에 즐길 만한 콘텐츠가 적다는 아쉬움이 제기되어 왔다. 이에 박 의원은 중랑천 변을 활용한 가을철 문화예술 예산을 꾸준히 챙기고 축제 기반을 다지는 데 주력해 왔으며, 이 같은 다방면의 노력이 이번 주말 연속 축제라는 결실을 보게 됐다. 우선 3일 토요일 저녁 7시에는 중랑구 장미공원 야외무대에서 제15회 그랜드오페라축제 ‘장미공원’의 막이 올랐다. 서울시 민간축제 지원 대상으로 지정된 이번 무대는 600석에 달하는 야외 객석을 마련해 관람객들에게 전석 무료로 선착순 제공됐다. 이어 10월 4일 일요일 오후 5시에는 중화 체육공원에서 ‘제1회 서울 희희낙락 페스티벌’이 개최됐다. 중랑문화원에서 주최, 주관하고 서울시가 함께하는 이 축제는 온 가족이 함께 즐기는 가을 음악회를 주제로 시민들에게 다가갔다. 트로트 황태자로 불리는 가수 박현빈과 감성 발라더 가수 유미의 축하공연, 시니어모델 워킹쇼, 타
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서울을 방문하는 국내외 관광객들이 서울의 상징인 해치가 디자인된 피클볼 패들을 기념품으로 구매하고 서울의 피클볼 코트에서 피클볼을 체험할 수 있도록 함으로써 ‘서울을 보고 즐기는 관광’에서 ‘서울에서 직접 스포츠를 경험하는 관광’으로 관광 콘텐츠의 영역을 확대한다는 계획이다.
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와우매니지먼트그룹이 해치 캐릭터를 사용하기 위해 계약을 맺은 회사는?