WKBL, 스포츠 분야 양성평등 문화 위해 팔 걷어붙였다...서울시여성가족재단과 업무협약

세줄 요약 WKBL이 서울시여성가족재단과 업무협약을 맺고 스포츠 분야 양성평등 문화 확산과 성인지 역량 강화를 위한 협력 체계를 구축했다. 두 기관은 자원과 네트워크를 연계해 인식 제고와 일·생활 균형 환경 조성에 나서고, 세부 사업도 함께 추진할 예정이다. WKBL-서울시여성가족재단 업무협약 체결

스포츠 양성평등·성인지 역량 강화 추진

자원·네트워크 연계한 협력 체계 구축

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한국여자농구연맹(WKBL)은 18일 서울 동작구 서울여성플라자에서 서울시여성가족재단과 업무협약을 맺고 스포츠 분야의 양성평등 문화 확산과 성인지 역량 강화 협력 체계 구축에 나선다.이날 협약식에는 신상훈 WKBL 총재와 박정숙 서울시여성가족재단 대표이사 등 양 기관 임원진과 실무진이 참석했다.협약은 두 기관의 자원·네트워크를 연계해 스포츠 분야 성인지 인식을 제고하고 일·생활 균형 환경 조성을 위한 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 두 기관은 정보 교환과 논의를 거쳐 구체적인 세부 사업을 추진해 나갈 예정이다.신 총재는 “스포츠 현장의 성인지 역량을 강화하고 농구를 매개로 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램을 선보이겠다”고 말했다.최근 WKBL은 여성 스포츠의 저변 확대, 경기장 내 관람객 편의성 제고, 가족 단위 팬 유치를 위해 다양한 사회공헌 활동을 추진하고 있다.