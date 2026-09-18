WKBL, 스포츠 분야 양성평등 문화 위해 팔 걷어붙였다...서울시여성가족재단과 업무협약

세줄 요약
- WKBL-서울시여성가족재단 업무협약 체결
- 스포츠 양성평등·성인지 역량 강화 추진
- 자원·네트워크 연계한 협력 체계 구축
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한국여자농구연맹(WKBL)은 18일 서울 동작구 서울여성플라자에서 서울시여성가족재단과 업무협약을 맺고 스포츠 분야의 양성평등 문화 확산과 성인지 역량 강화 협력 체계 구축에 나선다.
이날 협약식에는 신상훈 WKBL 총재와 박정숙 서울시여성가족재단 대표이사 등 양 기관 임원진과 실무진이 참석했다.
협약은 두 기관의 자원·네트워크를 연계해 스포츠 분야 성인지 인식을 제고하고 일·생활 균형 환경 조성을 위한 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 두 기관은 정보 교환과 논의를 거쳐 구체적인 세부 사업을 추진해 나갈 예정이다.
신 총재는 “스포츠 현장의 성인지 역량을 강화하고 농구를 매개로 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램을 선보이겠다”고 말했다.
이광희 서울시의원, 강월초 학부모와 현장 소통… “학교 불편, 현장에서 답 찾을 것”
서울시의회 교통위원회 소속 이광희 의원(더불어민주당, 양천3)이 지난 16일 강월초등학교를 찾아 학부모 간담회를 열고 교육환경 개선 및 안전한 통학로 조성 등 현장의 목소리를 다각도로 수렴했다. 이번 현장 방문은 학생과 학부모가 일상에서 체감하는 학교생활의 불편 요소를 생생하게 청취하고, 교육청 및 관련 기관과 연계해 실효성 있는 해결책을 모색하고자 추진됐다. 이날 학부모들은 주요 현안으로 ▲방음벽으로 인한 학교 내 일조권 침해 ▲운동장 배수 문제 ▲학생들의 안전한 등·하교를 위한 통학로 환경개선 등을 건의하고, 학생들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 적극적인 관심과 지원을 요청했다. 특히 학교시설은 학생들의 일상과 밀접하게 맞닿아 있는 공간인 만큼, 단순한 민원 처리에 그치지 않고 학생 안전 확보와 학습 여건 개선이라는 근본적인 시각에서 대책을 마련해야 한다는 데 뜻을 모았다. 이 의원은 “학교의 문제는 책상 위 자료만으로는 제대로 알기 어렵다”라며 “학생과 학부모가 실제로 어떤 불편을 겪고 있는지 현장에서 직접 듣는 것이 문제 해결의 출발점”이라고 강조했다. 이어 “오늘 말씀해 주신 방음벽과 일조권 문제, 운동장 배수시설, 통학로
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최근 WKBL은 여성 스포츠의 저변 확대, 경기장 내 관람객 편의성 제고, 가족 단위 팬 유치를 위해 다양한 사회공헌 활동을 추진하고 있다.
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