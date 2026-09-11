김은중호, 10월 호주 두 차례 평가전…2028 LA 올림픽 담금질

세줄 요약 2028 LA 올림픽을 준비하는 김은중호가 10월 호주 뉴사우스웨일스주 고스퍼드에서 호주 U-21 대표팀과 친선 2연전을 치른다. 첫 해외 원정인 이번 일정은 올림픽 예선 대비와 전력 점검을 위한 실전 무대다. 호주 U-21과 10월 친선 2연전 확정

김은중 감독 부임 뒤 첫 해외 원정

2028 LA 올림픽 예선 대비 실전 점검

이미지 확대 올림픽 축구 대표팀 훈련을 지도하고 있는 김은중 감독. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 올림픽 축구 대표팀 훈련을 지도하고 있는 김은중 감독. 대한축구협회 제공

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2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 준비하는 김은중호가 다음 달 호주 원정에 오른다.대한축구협회는 김은중 감독이 이끄는 21세 이하 남자 축구대표팀(U-21)이 10월 호주 뉴사우스웨일스주 고스퍼드의 폴리텍 스타디움에서 호주 U-21 대표팀과 친선 2연전을 치른다고 11일 밝혔다.1차전은 10월 3일 오후 2시 열리며, 2차전은 6일 낮 12시 비공개로 개최된다.호주 친선전은 김 감독이 올림픽 대표팀 사령탑으로 부임한 뒤 첫 해외 원정이다.김 감독은 공개 채용을 통해 지난 5월 LA 올림픽 대표팀 감독으로 발탁됐고, 6월 충남 천안 코리아풋볼파크에서 첫 소집 훈련을 진행했다. 8월엔 대학생 선수 위주의 국내 소집 훈련으로 선수 풀을 확장하고 팀의 기본 플레이 스타일을 전했다.U-21 대표팀은 오는 21일 모여 코리아풋볼파크에서 훈련한 뒤 28일 호주로 떠난다. 소집 명단은 추후 발표된다.축구협회는 “U-21 대표팀은 향후에도 국제축구연맹(FIFA)의 공식 A매치 기간을 활용한 소집 훈련과 국제 경기를 통해 올림픽 예선을 대비할 것”이라고 전했다.