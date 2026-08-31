“브리지스톤 드라이버 교체 덕 봤죠”… 신다인, 대회 최초 타이틀 방어 성공

이미지 확대 신다인이 KG 레이디스 오픈 사상 최초로 2연패를 달성했다. 석교상사 제공 닫기 이미지 확대 보기 신다인이 KG 레이디스 오픈 사상 최초로 2연패를 달성했다. 석교상사 제공

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‘디펜딩 챔피언’ 신다인이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 KG 레이디스 오픈 사상 최초로 타이틀 방어에 성공했다고 31일 밝혔다.신다인은 지난 30일 경기도 용인시 써닝포인트 컨트리클럽에서 열린 대회 최종일에서 연속 5개 버디를 포함해 총 9개의 버디를 쓸어 담았다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 그는 3라운드 공동 18위의 열세를 딛고 짜릿한 역전 우승을 거뒀다.공동 1위로 출발한 챔피언조의 거센 추격과 변덕스러운 날씨 속에서도 흔들림 없는 리커버리 능력이 빛났다. 신다인은 우승 원인으로 장비 변화를 꼽았다. 그는 “올해 브리지스톤골프 BX 드라이버로 교체한 뒤 비거리가 전년 대비 15m가량 늘었다”며 “웨지 샷과 퍼트 연습에 매진한 것도 주효했다”고 소감을 밝혔다.이번 대회는 후원사인 석교상사에도 웃음꽃이 피었다. 우승자 신다인을 비롯해 톱10에 오른 선수 중 절반인 5명이 팀 브리지스톤 소속이다. 챔피언조에서 우승 경쟁을 펼친 유아현과 샷 이글을 기록한 안재희 등 신인 선수들이 대거 상위권에 이름을 올리며 브랜드 성능을 입증했다.