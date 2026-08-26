34·35호 홈런 오스틴 장군 부르자 김도영 39호 아치로 멍군...홈런 레이스 다시 불붙었다

세줄 요약 LG 오스틴 딘이 NC전에서 시즌 34·35호 홈런을 연달아 터뜨리자, KIA 김도영도 롯데전에서 39호 아치를 그리며 맞불을 놨다. 김도영은 한 시즌 최다홈런 기록을 새로 쓰며 KIA 최초 40홈런까지 1개만 남겼고, 오스틴은 2경기 연속 홈런으로 2위 추격을 이어갔다. 오스틴, NC전서 34·35호 홈런 연타석 폭발

김도영, 롯데전서 39호 홈런으로 즉각 응수

홈런 레이스 재점화, 김도영 40홈런 눈앞

이미지 확대 KIA 김도영(왼쪽)이 26일 롯데와의 홈경기 1회말 시즌 39호 홈런을 쏘아올린 뒤 고영민 주루코치와 홈런 세리머니를 펼치고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 김도영(왼쪽)이 26일 롯데와의 홈경기 1회말 시즌 39호 홈런을 쏘아올린 뒤 고영민 주루코치와 홈런 세리머니를 펼치고 있다. KIA 타이거즈 제공

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이미지 확대 KIA 김도영이 26일 롯데와의 홈경기 1회말 역전 3점 홈런을 터뜨린 뒤 더그아웃에서 동료들과 하이파이브를 나누고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 김도영이 26일 롯데와의 홈경기 1회말 역전 3점 홈런을 터뜨린 뒤 더그아웃에서 동료들과 하이파이브를 나누고 있다. KIA 타이거즈 제공

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프로야구가 클라이막스를 향해 치닫는 가운데 홈런 레이스가 더 뜨거워졌다.홈런 2위 LG 트윈스의 오스틴 딘이 시즌 34호 홈런포를 가동하자마자 홈런 선두 KIA 타이거즈 김도영이 시즌 39호 홈런포를 쏘아올렸다.오스틴이 먼저 장군을 불렀다. 오스틴은 26일 잠실구장에서 벌어진 NC 다이노스와의 홈경기에 3번 지명타자로 선발 출장해 1회말 첫 타석부터 시원한 홈런포를 가동했다. 2사후 볼카운트 2볼에서 상대 선발 구창모의 3구째 포크볼이 제대로 떨어지지 않고 스트라이크존 가운데로 향하자 잽싸게 방망이를 휘둘렀다. 발사각은 20.9도에 불과했지만 시속 179.1km로 날아간 타구는 왼쪽 담장을 훌쩍 넘어 120.8m 지점에 떨어졌다. 2경기 연속 홈런. 전날 사이클링 히트를 기록한 여운이 고스란히 살아있었다.불과 몇 분 지나지 않아 광주에서도 홈런 소식이 전해졌다. 선취점을 내줘 0-1로 뒤진 1회말 무사 1, 2루서 롯데 자이언츠 선발 엘빈 로드리게스의 6구째를 보란듯 걷어올려 우측 담장을 가볍게 넘겼다. 시속 155km의 직구에도 배트가 전혀 밀리지 않았다.지난 23일 고척돔에서 벌어진 키움 히어로즈전 이후 2경기 만에 홈런을 추가하며 자신의 한 시즌 최다홈런 기록을 다시 썼다. 김도영은 2024년 38홈런을 터뜨리며 시즌 MVP까지 차지했다. 당시 40홈런에 2개 모자라 국내 타자 최초의 40홈런-40도루를 아깝게 놓쳤다. 올시즌엔 햄스트링 부상 재발을 막기 위해 도루를 자제하고 있지만 대신 2년 전보다 훨씬 빠른 속도로 홈런을 생산하고 있다. 이제 홈런 1개만 더 추가하면 1999년 트레이시 샌더스에 이어 KIA 소속 선수로는 처음 40홈런을 달성하게 된다.오스틴은 5-0으로 앞서나가던 7회말 1사 1, 2루서 NC의 세 번째 투수 최요한의 직구를 걷어올려 다시 한 번 왼쪽 담장을 넘겼다. 시즌 35호 홈런이다. 하루에 2개의 홈런을 몰아치며 김도영에 4개 차로 바짝 따라붙었다. 9월 중순부터 아이치-나고야 아시안게임에 출전해야 하는 김도영의 발걸음이 다시 바빠졌다.