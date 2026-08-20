中 쫓고, 日 넘고… 수영·육상 앞세워 ‘종합 2위’ 되찾는다

아이치·나고야 아시안게임 D-30

이미지 확대 2022 항저우아시안게임 남자 800m 계영 결선에 출전한 수영 대표팀 선수들(왼쪽부터 양재훈·이호준·김우민·황선우)이 각각 힘차게 입수하고 있다.

항저우 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2022 항저우아시안게임 남자 800m 계영 결선에 출전한 수영 대표팀 선수들(왼쪽부터 양재훈·이호준·김우민·황선우)이 각각 힘차게 입수하고 있다.

항저우 연합뉴스

이미지 확대 지난해 5월 경북 구미시민운동장에서 열린 2025 아시아육상경기선수권대회 남자 400m 계주 결선에서 우승을 차지한 육상 대표팀 선수들(왼쪽부터 이준혁·이재성·나마디 조엘진·서민준)이 세리머니를 선보이는 모습.

대한육상연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 5월 경북 구미시민운동장에서 열린 2025 아시아육상경기선수권대회 남자 400m 계주 결선에서 우승을 차지한 육상 대표팀 선수들(왼쪽부터 이준혁·이재성·나마디 조엘진·서민준)이 세리머니를 선보이는 모습.

대한육상연맹 제공

세줄 요약 2026 아이치·나고야 아시안게임을 한 달 앞두고 한국 대표팀의 목표는 종합 2위 탈환이다. 수영은 남자 800m 계영 2연패와 다관왕 재현을 노리고, 육상은 400m 계주 황금세대의 성장세를 앞세워 중국·일본과 메달 경쟁을 벌인다. 수영·육상, 종합 2위 탈환의 핵심 종목

남자 800m 계영 2연패와 다관왕 재도전

400m 계주 황금세대, 일본과 메달 경쟁

2026-08-20 B6면

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한국 수영 경영 대표팀은 이번 대회에서 남자 800m 계영 2연패에 도전한다. 2023년 열렸던 2022 항저우아시안게임에서 한국 수영 대표팀은 중국과 일본을 제치고 아시아 신기록(7분01초73)으로 이 종목 첫 금메달을 따냈다. 당시 금메달은 단순한 ‘깜짝 우승’ 이상의 의미를 남겼다. 양궁, 펜싱 등 세계적인 실력을 자랑하는 종목에 비해 기초종목이 약했던 한국이 체계적인 훈련과 지원 속에 거둔 성과였기 때문이다. 계영 성적을 바탕으로 한국은 금메달 6개를 따내며 일본(5개)을 제치고 중국에 이어 아시아 2위로 올라섰다.이번 대회에서는 그 이상을 바라본다는 각오다. 김효열(45) 총감독은 최근 “역대 최고 성적을 달성한 항저우 대회의 성과를 뛰어넘는다는 각오로 모두 의미 있는 구슬땀을 흘리고 있다”고 밝힌 바 있다. 항저우 대회에서 3관왕에 올랐던 김우민(25)은 “최대한 많은 경기에 출전해 많은 메달을 따는 것이 가장 큰 목표”라며 이번 아시안게임에서도 다관왕을 차지하겠다는 욕심을 드러냈다.육상 역시 황금 세대의 눈부신 성장세에 거는 기대가 크다. 특히 세계와의 격차를 빠르게 좁혀가고 있는 400m 계주에 대한 관심이 남다르다. 계주 대표팀은 지난해 5월에만 세 차례 한국 기록을 갈아치우며 화제가 됐다. 아시아육상경기선수권대회에서는 38초49로 사상 최초로 정상에 올랐고 그해 7월 열린 하계 세계대학경기대회에서도 38초50으로 금메달을 목에 걸었다.이번 대회에서는 비웨사 다니엘 가사마(23), 나마디 조엘진(20), 이재성(25), 서민준(22), 김시온(27)이 출전해 이 종목 세계 정상급 기량을 자랑하는 홈팀 일본과 메달을 다툰다. 대표팀은 특히 최근 남자 100ꏭ에서 10초13의 한국 역대 2위 타이기록을 나란히 세운 비웨사와 조엘진의 폭발적인 성장세에 기대를 걸고 있다.김시온은 “일본을 라이벌이라고 생각하지 않는다. 당연히 이길 수 있는 상대로 보고 있다”고 자신감을 드러냈다. 막내 조엘진은 “내 기록을 줄이는 데 집중하고 경기 때 정점을 찍는다면 형들과 함께 좋은 성적을 낼 수 있을 것”이라고 말했다.