中 기사와 7대1 싸우는 신진서…생애 첫 우승 노린다 몽백합배 8강

한국 기사 유일 생존…첫 준준결승 진출

중국 1위 딩하오 9단 상대 13승 4패 우위

이미지 확대 신진서 9단이 21일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 인공지능(AI) 바둑 프로그램 카타고와의 최종국에서 승리한 뒤 인터뷰를 하고 있다. 2026.7.21 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 신진서 9단이 21일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 인공지능(AI) 바둑 프로그램 카타고와의 최종국에서 승리한 뒤 인터뷰를 하고 있다. 2026.7.21 뉴시스

이미지 확대 신진서(왼쪽 네 번째) 9단이 18일 중국 베이징 중국기원에서 열린 제6회 MLILY 몽백합배 세계바둑오픈전 8강 진출자들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 2026.8.18 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 신진서(왼쪽 네 번째) 9단이 18일 중국 베이징 중국기원에서 열린 제6회 MLILY 몽백합배 세계바둑오픈전 8강 진출자들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 2026.8.18 한국기원 제공

세줄 요약 신진서 9단이 제6회 몽백합배 16강에서 중국 리웨이칭 9단을 흑 불계승으로 제압하고 개인 첫 8강 진출에 성공했다. 중후반까지 팽팽한 승부였지만 끝내 격차를 벌리며 승리를 확정했다. 8강 상대는 중국 랭킹 1위 딩하오 9단이다. 신진서, 몽백합배 16강서 리웨이칭 제압

개인 첫 8강 진출, 첫 우승 도전 청신호

8강 상대는 중국 랭킹 1위 딩하오

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한국 바둑의 자존심 신진서 9단이 몽백합배 8강 진출에 성공했다.신 9단은 18일 중국 베이징 중국기원에서 열린 제6회 MLILY 몽백합배 세계바둑오픈전 16강에서 중국 리웨이칭 9단에게 219수 만에 흑 불계승했다. 신 9단은 그간 몽백합배와 유독 인연이 없었고 지난 대회 16강이 최고 성적이었다. 그러나 이날 승리로 개인 최초로 8강에 오르며 첫 우승 도전에 청신호를 켰다.이날 대국은 중후반까지 반집을 다투는 팽팽한 승부로 흘러갔다. 하지만 인공지능(AI)마저 이긴 신 9단은 치열한 균형 속에서 조금씩 격차를 벌렸고 끝내 승리를 확정했다.몽백합배는 한국 기사들에게도 도전의 영역이다. 직전 5회 대회와 4회 대회에서 연속으로 모든 기사가 16강에서 탈락하는 아픔을 겪었다. 그러나 신 9단이 8강 진출에 성공하며 3회 대회 박정환 9단 이후 정상 탈환을 노려볼 수 있게 됐다.8강까지 일본 기사들도 모두 탈락하면서 신 9단과 중국 기사 7명이 생존했다. 신 9단은 적지에서 중국 기사들을 모두 꺾어야 우승하는 만만치 않은 과제를 마주하게 됐다. 8강 상대는 중국 랭킹 1위 딩하오 9단으로 만만치 않은 승부가 될 것으로 예상된다. 상대 전적은 신 9단이 최근 4연승을 포함해 13승 4패로 앞서 있다. 8강 이후 일정은 추후 결정된다.중국위기협회가 주최하고 몽백합가구과기주식유한책임회사가 주관하는 제6회 MLILY 몽백합배 세계바둑오픈전의 우승 상금은 180만 위안(약 3억 9600만원), 준우승 상금은 60만 위안(약 1억 3200만원)이다. 제한시간은 본선 64강부터 준결승 3번기까지 각자 2시간에 1분 초읽기 5회이며, 결승 5번기에는 각자 3시간에 1분 초읽기 5회가 주어진다.