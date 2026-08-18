LG 신형 거포 문정빈, 생애 첫 그랜드슬램 폭발...임찬규는 다승 공동선두

세줄 요약 LG가 kt를 9-1로 크게 이겼다. 신예 거포 문정빈이 5회말 데뷔 첫 만루홈런을 쏘아 올려 승부를 갈랐고, 7회에도 2루타로 타점을 보탰다. 선발 임찬규는 시즌 11승째를 기록하며 다승 공동선두에 올랐다. 문정빈 데뷔 첫 만루홈런, 경기 흐름 전환

kt 안현민 대형포 선제, LG 곧바로 반격

임찬규 시즌 11승, 다승 공동선두 합류

이미지 확대 LG 문정빈이 18일 kt전 5회말 통렬한 그랜드슬램을 쏘아올린 뒤 홈플레이트를 밟으며 환호하고 있다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 문정빈이 18일 kt전 5회말 통렬한 그랜드슬램을 쏘아올린 뒤 홈플레이트를 밟으며 환호하고 있다. LG 트윈스 제공

이미지 확대 kt 안현민 kt 위즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 kt 안현민 kt 위즈 제공

이미지 확대 LG 문정빈이 18일 kt전 5회말 1사 만루에서 타구가 담장을 넘어가는 모습을 바라보며 1루를 향해 뛰쳐나가고 있다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 문정빈이 18일 kt전 5회말 1사 만루에서 타구가 담장을 넘어가는 모습을 바라보며 1루를 향해 뛰쳐나가고 있다. LG 트윈스 제공

이미지 확대 LG 임찬규가 18일 kt 타선을 상대로 전력투구하고 있다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 임찬규가 18일 kt 타선을 상대로 전력투구하고 있다. LG 트윈스 제공

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kt 위즈 안현민의 무시무시한 장거리포가 터지자 LG 트윈스는 신예 거포 문정빈의 그랜드슬램으로 응수했다.문정빈이 18일 잠실구장에서 벌어진 kt와의 홈경기 5회말 데뷔 후 처음으로 만루홈런을 쏘아올리며 벼랑 끝으로 내몰리던 LG를 벌떡 일으켜세웠다.kt가 4회초 안현민의 무시무시한 솔로홈런을 터뜨리며 2-1로 추격해온 뒤였다. 안현민의 타구는 시속 180.2km에 발사각 30.7도의 완벽한 궤적을 그리며 무려 144.6m를 날아가 왼쪽 관중석 상단에 떨어졌다. 조금만 더 뻗어나갔다면 장외홈런이 될 뻔했다. kt는 올시즌 LG와의 잠실경기에서 홈런포를 펑펑 터뜨리며 6전전승을 기록했던 터였다.어두운 기억을 떠올리기도 전에 LG 타선이 반격에 나섰다. 홍창기가 유격수 키를 살짝 넘기는 좌전안타로 포문을 열었고 신민재가 좌전안타로 1, 2루를 만들자 박해민이 착실하게 보내기번트로 포석을 깔았다. 외국인타자 오스틴 딘이 4구로 출루하면서 1사 만루의 기회가 문정빈에게 찾아왔다. kt 선발 소형준이 던진 2구째 투심이 밋밋하게 스트라이크존 가운데로 향하자 문정빈의 배트가 힘차게 돌았다. 배트 중심에 맞은 타구는 짜릿한 손맛을 안기며 오른쪽 담장을 넘어갔다. 올시즌 28번째, KBO리그 통산 1150번째 그랜드슬램이었다. 개인적으로는 첫 번째 만루홈런.LG에 6-1의 넉넉한 리드를 안긴 사실상의 승리 축포였다. 문정빈은 7회말 무사 1, 3루서도 좌중간을 꿰뚫는 2루타를 터뜨려 1타점을 추가했다. 홈을 밟은 3루주자 박해민은 볼넷으로 출루한 뒤 2루와 3루를 연달아 훔쳐 KBO리그 사상 13번째로 3시즌 연속 30도루를 달성했다. 박해민이 득점하는 사이 문정빈의 타구를 처리하던 좌익수 샘 힐리어드의 송구 실책으로 오스틴까지 홈을 밟았고 문정빈은 3루까지 내달린 뒤 송찬의의 유격수 앞 땅볼때 홈을 밟아 득점도 추가했다.LG는 9-1로 대승을 거뒀고 선발 임찬규는 시즌 11승째에 입맞춤하며 이 부문 공동 선두로 나섰다.