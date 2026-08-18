타구에 맞은 NC 임지민, 18일 턱뼈 수술 받고 회복중

세줄 요약 NC 임지민이 경기 중 타구에 얼굴을 맞아 입은 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 수술을 18일 부산 동아대학교병원에서 마쳤다. 수술 뒤 병원에서 회복 중이며, 21일 퇴원해 치료를 이어갈 예정이다. 구단은 회복 경과를 보고 복귀 시점을 정할 방침이다. 타구에 얼굴 맞아 아래턱뼈 분쇄골절 수술 완료

부산 동아대병원서 수술 뒤 회복 중, 21일 퇴원 예정

구단, 회복 경과 보며 복귀 일정 추후 결정

이미지 확대 NC 임지민 NC 다이노스 제공 닫기 이미지 확대 보기 NC 임지민 NC 다이노스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 도중 타구에 얼굴을 맞아 골절상을 입은 NC 다이노스 임지민이 수술을 마쳤다.NC는 18일 “임지민이 이날 오전 부산 동아대학교병원에서 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 등에 대한 수술을 받았다”고 밝혔다.임지민은 수술을 마친 뒤 병원에서 회복 중이며 오는 21일 퇴원해 치료를 이어갈 예정이다. NC는 회복경과를 지켜보면서 구체적인 복귀 일정을 결정할 방침이다.임지민은 지난 14일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 원정경기에서 9-6으로 앞선 9회말 2사 후 빅터 레이예스가 때린 타구를 피하지 못했다. 마운드에 쓰러진 임지민은 곧바로 인근 병원으로 이송됐다. 정밀검사 결과 구강 내 열상과 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 진단을 받았다.임지민은 올 시즌 4승 5패, 9홀드, 6세이브에 평균자책점 5.40을 기록하며 NC의 불펜에서 활약했다.