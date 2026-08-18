타구에 맞은 NC 임지민, 18일 턱뼈 수술 받고 회복중

세줄 요약
- 타구에 얼굴 맞아 아래턱뼈 분쇄골절 수술 완료
- 부산 동아대병원서 수술 뒤 회복 중, 21일 퇴원 예정
- 구단, 회복 경과 보며 복귀 일정 추후 결정
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NC 임지민 NC 다이노스 제공
경기 도중 타구에 얼굴을 맞아 골절상을 입은 NC 다이노스 임지민이 수술을 마쳤다.
NC는 18일 “임지민이 이날 오전 부산 동아대학교병원에서 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 등에 대한 수술을 받았다”고 밝혔다.
임지민은 수술을 마친 뒤 병원에서 회복 중이며 오는 21일 퇴원해 치료를 이어갈 예정이다. NC는 회복경과를 지켜보면서 구체적인 복귀 일정을 결정할 방침이다.
임지민은 지난 14일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 원정경기에서 9-6으로 앞선 9회말 2사 후 빅터 레이예스가 때린 타구를 피하지 못했다. 마운드에 쓰러진 임지민은 곧바로 인근 병원으로 이송됐다. 정밀검사 결과 구강 내 열상과 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 진단을 받았다.
임지민은 올 시즌 4승 5패, 9홀드, 6세이브에 평균자책점 5.40을 기록하며 NC의 불펜에서 활약했다.
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