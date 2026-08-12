“더이상 불펜에 부담주지 말아라”...김원형 두산 감독, 아홉수 걸린 원투펀치에 뼈있는 농담

세줄 요약 김원형 두산 감독이 9승에 머문 선발 원투펀치 곽빈과 최민석에게 불펜 부담을 주지 말고 빨리 10승을 하라며 뼈 있는 농담을 건넸다. 곽빈은 호투에도 불펜 난조로 승리를 놓쳤고, 최민석도 최근 승리가 없다. 곽빈·최민석, 나란히 시즌 9승에 정체

김원형 감독, 불펜 부담 줄이라 농담

호투에도 승리 놓친 곽빈의 아쉬움

이미지 확대 두산 곽빈이 11일 한화와의 잠실 홈경기에 선발 등판해 혼신의 힘을 다해 볼을 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 곽빈이 11일 한화와의 잠실 홈경기에 선발 등판해 혼신의 힘을 다해 볼을 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공

이미지 확대 두산 베어스 선발투수 최민석이 30일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 롯데 자이언츠의 경기에서 공을 던지고 있다. 2026.6.30 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 베어스 선발투수 최민석이 30일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 롯데 자이언츠의 경기에서 공을 던지고 있다. 2026.6.30 두산 베어스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“불펜에 부담 주지 말고 누구든 빨리 10승을 해라.”김원형 두산 감독은 12일 한화 이글스전을 앞두고 선발 원투펀치로 활약하고 있는 곽빈과 최민석을 향해 뼈있는 농담을 던졌다. 하루라도 빨리 지긋지긋한 아홉수를 털어버리라는 격려의 의미가 담겨있다.곽빈과 최민석은 나란히 시즌 9승에 머물러있다. 곽빈은 지난달 26일 삼성전에서 승리투수가 된 이후 2경기 연속 승리와 인연을 맺지 못하고 있다. 못던져서가 아니다. 1일 LG 트윈스전에서는 6이닝 2실점으로 잘던졌지만 선발 맞대결을 펼쳤던 카를로스 카라스코가 7이닝을 퍼펙트로 막았다. 폭염 브레이크를 마친 11일에도 6이닝 무실점으로 호투했지만 그가 마운드에서 내려온 이후 불펜진이 동점을 허용해 10승째가 물거품이 됐다.최민석도 7월 5일 키움 히어로즈전 이후 승리를 추가하지 못하고 있다. 세 차례 선발 등판에서 1패만을 기록했다.그러다보니 두산 불펜진은 곽빈과 최민석이 선발 등판한 경기에서는 어떻게든 리드를 지키려 안간힘을 쓴다. 그러나 집중한다고 해서 모든 일이 뜻한대로 흘러가는 것은 아니다. 11일 한화전이 그랬다. 3-0으로 앞선 가운데 곽빈으로부터 마운드를 넘겨받은 김정우가 첫 상대 강백호에게 중월 솔로홈런을 맞았고 무사 1루서 구원등판한 김택연마저 채은성에게 투런홈런을 허용했다. 다행히 7회말 박준순의 통렬한 결승 3점포로 승리를 가져왔지만 날아간 곽빈의 승리는 어쩔 수가 없었다.김 감독은 “1승, 1승은 똑같지만 그래도 곽빈이 홀가분하게 (10승 고지를) 넘어갔으면 좋았을 것 같다. 다행히 타자들이 만회해줬고 홈런을 맞은 김택연도 이후 위기를 잘 막았다. 곽빈도 두 투수들에게 괜찮다고 얘기해줘서 보기 좋았다. 김정우와 김택연도 더 편하게 경기할 수 있을 것”이라고 말했다.