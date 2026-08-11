구속 혁명의 빛과 그늘...선발투수 이닝 소화력 뚝, 불펜 비중 높아져

세줄 요약 빅리그를 비롯한 야구계에 구속혁명이 확산되며 선발투수들의 공은 더 빨라졌다. 그러나 완투와 긴 이닝 소화는 급감했고, 7월 평균 이닝은 역대 최저를 기록했다. 선발과 불펜의 분담도 바뀌며 마운드 운영의 기준이 흔들리고 있다. 구속혁명 확산, 선발투수 위력 상승

완투 급감, 선발 평균 이닝 역대 최저

불펜 비중 확대, 분업 구조 변화

이미지 확대 트레이드 마감을 앞두고 LA 다저스 유니폼을 입은 타릭 스쿠발이 11일(한국시간) 캔자스시티 로열스를 상대로 역투하고 있다. 이날 경기는 이적후 그의 첫 홈경기 선발등판이었다. 로스앤젤레스 EPA연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 트레이드 마감을 앞두고 LA 다저스 유니폼을 입은 타릭 스쿠발이 11일(한국시간) 캔자스시티 로열스를 상대로 역투하고 있다. 이날 경기는 이적후 그의 첫 홈경기 선발등판이었다. 로스앤젤레스 EPA연합뉴스

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그야말로 구속혁명의 시대다. KBO리그 뿐만이 아니다. 메이저리그(MLB)도, 일본 프로야구도 투수들의 구속이 눈에 띄게 빨라지고 있다. 이젠 선발투수들도 마무리 투수 이상 위력적인 공을 던진다. 동시에 선발투수들이 책임진 이닝수도 줄었다. 구속혁명이 만들어낸 그늘이다.미국 스포츠 전문잡지 스포츠일러스트레이티드(SI)의 대표 칼럼니스트인 톰 버두치는 11일(한국시간) 빅리그 선발투수들의 새로운 트렌드를 소개했다. 시작부터 전력을 다해 공을 던지지만 투구 이닝과 투구수는 줄어들었다는 것이다.버두치는 완투 경기가 크게 줄었다는 점에 주목했다. 지난 7월 한 달 동안 빅리그에서 완투는 단 두 차례 뿐이었다. 역대 7월에 기록된 완투 가운데 가장 적었다. 딜런 시즈(토론토 블루제이스)와 야마모토 요시노부(로스앤젤레스 다저스)가 각각 완봉, 완투승을 거둔 것이 전부다. 지난 3~4울에도 완투는 각 2회 뿐이었다. 2025년 8월에는 완투 경기가 단 한 차례였다. 내로라는 선발투수들이 즐비한 빅리그에서도 이젠 완투경기를 보기가 어려워졌다.버두치의 칼럼에 따르면 7월 빅리그 선발 투수들의 평균 투구이닝은 5.03이닝으로 역대 월간 수치 중 가장 적었다. 15년 전과 비교하면 선발 투수와 불펜 투수의 마운드 분담 비중이 선발 65％-불펜 35％(2011년)에서 57％-43％로 크게 달라졌다. 한계 투구수도 120개에서 110개로 줄었다. 올해 선발 투수가 110개 이상 던진 경기는 13회에 불과한데 그 중 4번을 시즈가 기록했다.1회와 9회의 구속차도 집중적으로 들여다봤다. 2011년엔 1회 시속 148km, 9회 시속 151km로 평균 구속차가 시속 3km였는데 최근엔 1회 152.6km, 9회 153.7km로 거의 구속차가 없는 것으로 나타났다. 등판하자마자 전력 피칭으로 모든 힘을 쏟아부은 뒤 일찌감치 마운드를 불펜으로 넘기는 전략이 대세다.선발투수라면 6이닝 이상을 던져야 한다는 전통적인 마운드 분업의 구조에 변화가 생긴 것이다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)의 개념도 바뀌어야 한다는 목소리도 나온다.