여름방학 끝낸 KIA 김도영, 역대 최연소 40홈런 향해 힘찬 발걸음

세줄 요약 KIA 김도영이 100경기 33홈런으로 리그 선두를 달리며 역대 최연소 40홈런 기록에 도전한다. 그러나 아시안게임 대표팀 차출과 폭염 취소로 남은 경기 수가 줄어들어, 9월 초까지 40홈런을 채워야 하는 부담이 커진다. 김도영, 33홈런으로 리그 단독 선두 질주

아시안게임 차출로 추가 홈런 기회 제한

폭염 취소로 최연소 40홈런 변수 확대

이미지 확대 김도영이 지난달 30일 대구 삼성전에서 오른 어깨가 불편한 가운데서도 솔로홈런을 터뜨린 뒤 왼손으로 조심스럽게 홈런 세리머니를 펼치고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 김도영이 지난달 30일 대구 삼성전에서 오른 어깨가 불편한 가운데서도 솔로홈런을 터뜨린 뒤 왼손으로 조심스럽게 홈런 세리머니를 펼치고 있다. KIA 타이거즈 제공

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여름방학을 끝낸 KIA 타이거즈 김도영이 다시 신발끈을 질끈 동여맸다. 그의 힘찬 발걸음은 역대 최연소 40홈런 신기록을 향한다.김도영은 10일 기준 100경기에서 33개의 아치를 그리며 홈런 부문 단독 선두를 질주하고 있다. 2위인 LG 트윈스 오스틴 딘과는 2개 차, 3위인 kt 위즈 샘 힐리어드와는 4개 차로 앞서 있다. 그러나 김도영은 아이치-나고야아시안게임에 출전해야 한다. 대표팀이 소집되는 9월 13~14일 이후로는 홈런을 추가할 기회가 사라진다고 봐야 한다. 그래서 홈런왕 타이틀은 현실적으로 달성하기 매우 어려운 목표가 됐다.이 사실을 잘 알고 있는 김도영은 40홈런을 새로운 목표로 내세웠다. 충분히 달성 가능한 현실적인 목표다. 그런데 40홈런을 향해 가는 그의 홈런 레이스는 역대 최연소 페이스다. 현재 역대 최연소 40홈런 기록은 이승엽 전 두산 감독이 보유하고 있다. 그는 삼성 시절이던 1999년 7월 23일 만 22세 11개월 5일 만에 시즌 40호 홈런을 기록했다. 그해 이승엽은 무려 54개의 홈런을 터뜨렸다.김도영은 올시즌 경기당 0.33개의 홈런을 때렸다. 지금의 홈런 생산속도를 유지할 경우 21~22경기를 더 치르는 시점에 40홈런을 달성하게 된다. 일정상으로는 9월4~6일 벌어지는 kt 위즈와의 홈경기가 유력하다. 김도영은 2003년 10월 2일 생이니 계산대로만 흘러간다면 최연소 40홈런의 새로운 주인공이 될 수 있다. 그러나 40홈런을 달성하더라도 9월 7일 이후라면 기록의 의미는 뚝 떨어진다.그래서 폭염 브레이크가 더 야속하다. 김도영은 폭염 브레이크가 시작되기 전 7경기에서 6개의 홈런을 몰아치며 절정의 타격감을 과시했다. 감을 좋을 때 더 몰아치지 못한 것이 아쉬울 따름이다. 열흘이나 쉬었으니 체력적으로는 적지 않은 도움이 됐지만 실전감각은 정반대다. 예리함을 되찾으려면 시간이 좀 걸릴 수 있다.무엇보다 폭염 취소로 8경기가 9월 6일 이후로 넘어갔다. 2~3개의 홈런을 더 때릴 수 있는 기회가 사라졌다. 폭염브레이크가 없었다면 최연소 40홈런 달성은 무난했을 것이다. 이제는 날씨가 김도영의 최연소 40홈런 달성에 최대의 변수로 작용하게 됐다. 한두 경기만 더 밀려도 김도영의 기록 달성은 어려워진다.