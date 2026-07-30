별 일이 다...온탕-냉탕 오락가락 대혼돈의 잠실구장

세줄 요약 LG와 키움의 잠실 맞대결은 40안타가 오간 대혼전이었다. LG는 오스틴의 3점포로 출발했지만 웰스가 흔들렸고, 5회 투수 교체 혼선 속에 9실점하며 승부가 기울었다. 사구와 폭투가 이어져 벤치클리어링 직전 분위기까지 번졌다. LG-키움전, 4시간 23분 난타전 전개

투수 교체 혼선과 사구, 폭투로 격화

서건창 5안타, 역대 두 번째 진기록

이미지 확대 LG 트윈스 선수들이 29일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈전에서 11-18로 패한 뒤 씁쓸한 표정으로 팬들에 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 선수들이 29일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈전에서 11-18로 패한 뒤 씁쓸한 표정으로 팬들에 인사하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 28일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 ‘2026 신한은행 SOL KBO리그’ 키움 히어로즈와 LG 트윈스의 경기, LG 박동원이 8회초 1사 만루 상황에 마운드에 올라가 우강훈과 대화를 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 28일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 ‘2026 신한은행 SOL KBO리그’ 키움 히어로즈와 LG 트윈스의 경기, LG 박동원이 8회초 1사 만루 상황에 마운드에 올라가 우강훈과 대화를 하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 키움 서건창이 29일 잠실 LG전에서 안타를 터뜨린 뒤 1루를 향해 뛰어가고 있다. 키움 히어로즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 키움 서건창이 29일 잠실 LG전에서 안타를 터뜨린 뒤 1루를 향해 뛰어가고 있다. 키움 히어로즈 제공

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29일 키움 히어로즈-LG 트윈스전이 벌어진 잠실구장은 그야말로 ‘대혼돈의 멀티버스’였다. 좀처럼 보기 어려운 상황들이 겹치고 겹치는 난전이 무려 4시간 23분 동안 이어졌다.‘운수 좋은 날’의 서막이었을까. 시작부터 LG가 신바람을 냈다. 1회말 선두타자 홍창기와 박해민의 연속안타에 이어 오스틴 딘이 시원한 좌월 3점포를 터뜨렸다. 그런데 믿었던 아시아쿼터 라클란 웰스가 일찌감치 무너져내렸다.2회초 키움 이형종에게 투런 홈런을 맞았고 투아웃을 잡은 뒤 서건창, 안치홍, 맷 데이비슨에게 연속안타를 허용하며 동점. 3회초 1사후 김건희에게 또다시 솔로홈런을 내줘 역전을 당했다. 웰스가 4회초 서건창, 안치홍에게 또 연속안타를 두들겨 맞아 추가점을 내주자 LG 벤치는 김영우를 투입해 급한 불을 껐다. 4회말 공격에서는 5개의 안타를 집중시키며 4점을 쓸어담아 7-5로 다시 승기를 잡았다.이어진 광란의 5회초. 역대급 난장판이 벌어졌다. 1사 1, 2루서 LG는 베테랑 김진성을 마운드에 올렸는데 서건창에게 중전안타를 내줘 1사 만루가 됐고 안치홍까지 몸에 맞는 공으로 내보내 밀어내기 득점을 허용했다. 데이비슨은 좌익선상에 떨어지는 깊숙한 2루타로 재역전을 만들었다. 마운드를 이어받은 우강훈은 소방수가 아니라 방화범이었다. 3연속 안타와 폭투, 볼넷 2개를 연발해 7-12로 스코어가 벌어지기 시작했다.LG 벤치는 또다시 투수 교체를 시도했다. 좌완 김윤식에게 등판을 지시한 뒤 심판진에게 투수 교체를 통보했는데 정작 김광삼 투수코치의 입에서 나온 이름은 이우찬이었다. 결국 김윤식은 마운드까지 올라갔다가 아무 것도 하지 못하고 더그아웃으로 돌아와야 했다. 갑작스럽게 등판한 이우찬은 서건창에게 2타점 좌전안타를 두들겨 맞았다. 더이상은 손쓸 방법이 없었다. 5회에만 안타 7개, 4사구 4개를 내주며 9실점. 사실상 승부는 여기서 끝났다.지는 것도 분통이 터지는데 6회말엔 최근 가장 타격감이 좋은 문정빈이 김선기의 투구에 맞았다. 쓰러진채 한동안 꼼짝도 못하던 문정빈은 시퍼렇게 멍든 왼손등을 부여잡고 1루로 걸어나간 뒤 대주차 최원영으로 교체됐다. 키움 투수도 김성민으로 바뀐 상황. 김성민이 던진 공이 신민재의 머리 쪽으로 향했다. 화들짝 놀란 신민재가 다급하게 머리를 돌리며 화를 면했지만 공이 어깨죽지에 맞는 것까지는 피할 수 없었다. 7회엔 이주헌까지 박윤성의 투구에 맞아 벤치클리어링 직전까지 갔다.40개의 안타를 주고받는 난타전 속에 서건창은 5회까지 안타 5개 터뜨리는 진기록을 세웠다. 역대 두 번째다. 2014년 5월 25일 삼성 야마이코 나바로가 대구 시민구장에서 넥센을 상대로 1회부터 5회까지 매 회 안타를 생산한 적이 있다. 4회에는 2루타였다. 최종 기록은 6타수 5안타. 서건창도 4회에 2루타를 기록했다. 3회엔 타순이 돌아오지 않았지만 5회 타자 일순하면서 2개의 안타를 때렸다. 서건창도 이날 6타수 5안타를 기록한 뒤 8회에 대타 김웅빈으로 교체됐다.