미국선 운도 따르는 손흥민…2경기 연속골에 1도움·자책골 유도까지

세줄 요약 손흥민이 레알 솔트레이크시티전에서 선제골과 도움, 자책골 유도로 맹활약하며 LAFC의 3-1 승리를 이끌었다. 2경기 연속골로 시즌 2호를 기록했고, 리그 도움도 10개에 도달하며 공격 본능을 되찾았다. 전반 11분 선제골, 2경기 연속골 기록

부앙가 추가골 도움, 시즌 도움 10개 달성

크로스 유도 자책골, LAFC 3-1 승리

이미지 확대 득점 후 기뻐하는 손흥민. LAFC SNS 닫기 이미지 확대 보기 득점 후 기뻐하는 손흥민. LAFC SNS

이미지 확대 손흥민(왼쪽)과 드니 부앙가의 하이파이브. 로스앤젤레스 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민(왼쪽)과 드니 부앙가의 하이파이브. 로스앤젤레스 AFP 연합뉴스

루카스 엥겔에게 만회 골을 내줬으나, 3-1 승리는 지켜냈다.

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손흥민의 골 감각이 결국 미국 무대에서 되살아났다. 소속팀 로스앤젤레스(LA)FC는 손흥민의 2경기 연속골에 힘입어 연승을 달렸다.손흥민은 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크시티와의 2026 메이저리그사커(MLS) 홈 경기에 선발 출전해 전반 11분 선제골을 넣었다. 손흥민은 후방에서 길게 넘어온 공을 제이컵 샤펠버그로부터 넘겨받은 뒤 상대 페널티아크 앞까지 몰고 간 뒤 왼발 슛으로 골대 왼쪽 하단에 꽂았다.손흥민의 이번 시즌 2호 골로, MLS 개막 후 13경기 동안 도움만 9개를 기록했던 그는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서도 침묵했으나 월드컵 이후 첫 경기였던 지난 18일 LA 갤럭시와의 ‘LA 더비’(3-0 승)에서 쐐기 골을 터뜨리며 마침내 올 시즌 리그 1호 골을 신고했다.전반 40분 역습 상황에서는 드니 부앙가의 추가 골을 손흥민이 도왔다. 손흥민을 거쳐 마티외 슈아니에르가 상대 수비 뒤 공간으로 찔러 준 공을 부앙가가 수비수를 제치며 골망을 갈랐다. 손흥민은 MLS의 ‘세컨더리 어시스트’(득점으로 이어진 마지막 패스의 직전 단계 패스) 규정에 따라 도움 하나를 추가해 올 시즌 가장 먼저 리그 도움 10개를 채웠다.쐐기 골이 된 솔트레이크시티의 자책골도 손흥민의 발끝에서 시작됐다. 후반 23분 손흥민이 페널티지역 안 오른쪽에서 올린 크로스가 상대 수비수 디안드레 예들린을 맞고 골문 안으로 들어갔다.승리를 확신한 마크 도스 산토스 LAFC 감독은 후반 27분 체력 관리를 위해 손흥민을 벤치로 불러들였고, 홈 팬들은 기립박수로 경의를 표했다.LAFC는 후반 41분 코너킥 상황에서