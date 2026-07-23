KIA 나성범, 6월 KBO 씬-스틸러상 수상

세줄 요약 KIA 타이거즈 나성범이 KBO·CGV 공동제정 6월 씬-스틸러상 수상자로 선정됐다. 롯데 나균안을 주루 중 붙잡아 올린 스포츠맨십이 주목받았고, 팬투표 9240표 중 3372표를 얻어 윤동희를 제쳤다. 나성범, 6월 씬-스틸러상 수상

주루 중 스포츠맨십 장면으로 주목

팬투표 36.5%로 윤동희 제쳐

이미지 확대 KIA 나성범이 6월 월간 CGV 씬-스틸러상을 수상하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 KIA 나성범이 6월 월간 CGV 씬-스틸러상을 수상하고 있다.

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KIA 타이거즈의 간판타자 나성범이 한국야구위원회(KBO)와 CGV가 공동제정한 ‘월간 CGV 씬-스틸러상’의 6월 수상자로 선정됐다.‘6월 CGV 씬-스틸러상’의 후보로는 그라운드에서 영화 같은 명장면을 연출한 4명의 선수가 이름을 올렸다. 중심을 잃은 상대 투수 롯데 자이언츠 나균안을 주루 중에 박력 있게 잡아 올리는 스포츠맨십을 보여준 나성범 외에 투수로서는 보기 드물게 몸을 날리는 다이빙 캐치로 ‘허슬두’ 수비의 진수를 선보인 두산 베어스 박치국, 끝내기 안타에 대한 축하로 동료들에게 포옹 대신 유쾌한 물세례를 받은 롯데 윤동희, 그리고 팀 동료 맷 데이비슨의 마지막 타석을 바라보며 뜨거운 눈물로 동료애를 표현한 NC 다이노스 박건우 등이 후보로 경합을 펼쳤다.나성범은 지난 1일 오후 3시부터 4일 자정까지 나흘 동안 진행된 팬투표에서 총 9240표 가운데 36.5%인 3372표를 얻어 윤동희(1982표, 21.5%)를 따돌리고 씬-스틸러상의 주인공이 됐다. 박건우가 1947표(21.1%), 박치국이 1938표(21,0%)로 그 뒤를 이었다.씬-스틸러상은 KBO 리그 진행 중 영화 같은 명장면을 만들어낸 1인에게 수여하며 선수단을 포함해 리그 관계자, 응원단 등 야구장에서 근무하는 모든 인원이 시상 대상이 된다.CGV는 매주 일요일 두 경기씩 극장 생중계를 통해 전국의 야구팬들에게 색다른 야구 관람 경험을 제공하고 있다. CGV 극장 생중계 상영 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 및 홈페이지와 KBO 공식 채널을 통해서 확인할 수 있다.