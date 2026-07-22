최형우, 2400경기 출장-5시즌 연속 100안타 동시에 달성

세줄 요약 삼성 최형우가 고척 키움전에서 통산 2400경기 출장과 5시즌 연속 100안타를 한꺼번에 달성했다. 2회 첫 타석에서 안타를 치며 시즌 100안타를 채웠고, KBO 현역 최고령답게 여전한 타격감을 과시했다. 최형우, 통산 2400경기 출장 달성

5시즌 연속 100안타 행진 이어감

고척 키움전서 시즌 100안타 기록

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“나이는 잊어라.”KBO리그 현역 최고령 선수의 발걸음이 여전히 힘차다.삼성 라이온즈의 베테랑 최형우가 22일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈 전에서 통산 2400경기 출장과 5시즌 연속 100안타를 한꺼번에 달성했다.최형우는 이날 4번 지명타자로 2회초 첫 타석에 들어서면서 통산 2400번째 경기를 시작했다. 2400경기 출장은 삼성 강민호, SSG 랜더스 최정에 이어 세 번째다. 최형우는 키움 선발 라울 알칸타라의 2구째 스플리터를 가볍게 받아쳐 중견수 오른쪽으로 향하는 안타를 만들어냈다. 올시즌 100번째 안타로 KIA 타이거즈 유니폼을 입었던 2022년부터 5시즌 동안 꾸준하게 세 자리수 안타 행진을 이어갔다.최형우는 전날까지 85경기에 출전해 타율 0.327에 12홈런, 67타점의 맹타를 휘두르며 녹슬지 않은 기량을 과시하고 있다.