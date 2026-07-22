“안치홍 선배처럼 유명한 선수들만 받는 줄 알았는데…” 생애 첫 커피차에 감동한 권혁빈

이미지 확대 키움 권혁빈이 22일 삼성과의 홈경기에 앞서 팬이 보내준 커피차 앞에서 포즈를 취하고 있다. 키움 히어로즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 키움 권혁빈이 22일 삼성과의 홈경기에 앞서 팬이 보내준 커피차 앞에서 포즈를 취하고 있다. 키움 히어로즈 제공

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키움 히어로즈의 권혁빈이 난생 처음 커피차를 선물받고 후반기 선전을 다짐했다.22일 서울 고척스카이돔에는 권혁빈의 사진과 응원 메시지가 담긴 커피차가 등장해 눈길을 끌었다. 이 커피차는 권혁빈의 한 팬이 선수단과 구단 임직원들을 응원하기 위해 직접 준비한 것이다.뜻밖의 선물을 받은 권혁빈은 “선수 생활을 하면서 커피차 선물을 받아보는 것은 처음이다. 일주일 전 소식을 들었을 때부터 지금까지 모든 것이 처음이라 과분하다는 생각뿐”이라고 감격스러워 했다. 그는 이어 “커피차는 (안)치홍 선배처럼 유명한 선수들에게만 오는 것으로 알고 있었는데 내 이름과 사진이 붙은 커피차를 보니 감회가 새롭다. 오늘의 고마움을 잊지 않고 그라운드에서 더 열심히 노력하겠다”고 각오를 다졌다.익명으로 선물을 전한 이 팬은 “권혁빈 선수가 키움에 입단해 1군에 올라오고 그라운드에서 멋진 모습을 보여줄 때마다 큰 희열을 느낀다”며 “더운 날씨에 히어로즈 모든 선수들이 시원한 음료를 마시고 힘내서 좋은 경기력을 보여주길 바란다. 후반기에는 팀이 더 높은 곳으로 올라갔으면 좋겠다”고 훈훈한 메시지를 남겼다.