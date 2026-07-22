선두 삼성도 나사 바짝 조이는데 갈 길 바쁜 한화는 왜 이러나

세줄 요약 삼성은 키움전 승리로 선두를 지켰지만 실책과 방심을 문제로 짚으며 더 강한 집중력을 주문했다. 반면 한화는 KIA전 14안타에도 3득점에 그치고 후반기 5경기 무승에 빠지며 7위로 내려앉았다. 삼성, 키움전 승리에도 실책과 방심 경계

한화, 14안타 3득점에 그치며 후반기 무승

마운드 붕괴와 득점권 부진이 동반 악화

이미지 확대 삼성이 21일 키움전에서 8-6으로 쫓기는 가운데 마무리 김재윤이 마운드에 올라 내야진과 머리를 맞대고 수비 플랜을 짜고 있다. 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성이 21일 키움전에서 8-6으로 쫓기는 가운데 마무리 김재윤이 마운드에 올라 내야진과 머리를 맞대고 수비 플랜을 짜고 있다. 삼성 라이온즈 제공

“선두 경쟁, 나아가 1등을 하기 위해선 디테일한 부분에서 강해야 한다. 모두 어떤 상황에서도 집중력을 잃지 않았으면 한다”고 선수단에 강력한 메시지를 전했다.

이미지 확대 삼성 이재현이 21일 키움전에서 결승솔로홈런을 날린 뒤 1루를 향해 전력질주하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 삼성 이재현이 21일 키움전에서 결승솔로홈런을 날린 뒤 1루를 향해 전력질주하고 있다.

이미지 확대 한화 선수들이 21일 키움과의 고척 원정경기에 앞서 국민의례를 깆고 있다. 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 선수들이 21일 키움과의 고척 원정경기에 앞서 국민의례를 깆고 있다. 한화 이글스 제공

이미지 확대 한화 문현빈 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 문현빈 한화 이글스 제공

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삼성 라이온즈는 전반기 막바지에 선두로 뛰어올랐고 그 기세를 후반기에도 고스란히 이어가고 있다. 21일 키움 히어로즈를 8-6으로 꺾은 삼성은 2위 kt에 2.5게임차로 앞서며 페넌트레이스 우승을 향해 힘차게 발걸음을 옮기고 있다.그런데도 삼성은 긴장의 끈을 바짝 조이고 있다. 박진만 삼성 감독은 키움전 승리보다도 경기 내용이 마음에 들지 않았다. 그는 경기 종료 후넉넉한 리드를 잡고도 방심했다가 동점을 허용해 힘겨운 승부를 펼쳐야 했던 점을 꼬집은 것이다. 삼성은 5회 유격수 이재현이 병살 플레이를 마무리하지 못하는 실수를 했고 7회 3루수 김영웅이 땅볼 타구를 놓치는 실책을 저질러 추격의 빌미를 내줬다. 이재현은 8회 결승홈런을 때리고도 고개를 들지 못했다.반면 한화는 5위로 치고 올라가야 할 중요한 시기에 오히려 집중력이 뚝 떨어진 모습이다. 19일 키움전에서는 에이스 류현진의 호투를 발판삼아 연패를 끊어내나 싶었는데 불펜 난조로 막판 동점 허용하며 결국 무승부로 끝내는 졸전을 펼치더니 21일 KIA전서는 상대보다 훨씬 많은 14안타 퍼붓고도 3-7로 패했다. 잔루 14개의 산만한 플레이에 발목을 잡힌 탓이다. 후반기 5경기서 1승도 챙기지 못한 한화는 7위로 내려앉았다.기회를 아예 만들지 못한 것이 아니었다. 만루 찬스를 두 번이나 날리는 등 매번 득점권에서 주자를 불러들이는데 실패했다. 2회에는 2사후 박정현과 오재원의 연속 안타에 이어 최인호가 볼넷을 골라 만루를 만들었지만 3번타자 문현빈이 유격수 땅볼로 아웃됐다. 3회 또다시 결정적인 기회를 잡았다. 노시환이 좌전안타로 길을 열었고 요나단 페라자가 볼넷으로 걸어나갔다. 그러나 허인서와 김태연이 연거푸 중견수 뜬공으로 물러났다. 이도윤의 볼넷으로 만루 찬스가 이어졌으나 박정현은 유격수 땅볼에 그쳤다.타선의 엇박자는 6회초에도 변함 없었다. 이도윤과 오재원의 안타로 1사 1, 3루가 됐지만 최인호가 3루 방면 파울플라이, 문현빈이 2루 땅볼로 허무하게 돌아섰다. 8회엔 모처럼 2사후 집중력을 발휘해 연속 4안타를 몰아치며 2점을 따라붙었는데 2, 3루에 주자를 둔 상태에서 페라자가 헛스윙 삼진으로 물러나 땅을 쳤다.타점 선두를 달리고 있는 해결사 강백호가 허리 부상으로 빠진 공백은 이렇게 컸다. 채은성의 부상까지 장기화되고 있어 김경문 한화 감독의 시름은 더 깊다.타선의 엇박자보다 더 심각한 부분은 마운드의 도미노다. 21일까지 후반기 5경기에서 한화의 팀 평균자책점은 6.65로 10개 구단 가운데 꼴찌다. 선발진 평균자책점이 7.94로 꼴찌, 불펜 평균자책점이 5.90으로 8위다. 불안한 뒷문이 선발진의 부담을 가중시키는 악순환으로 이어졌다. 그래도 때맞춰 윌켈 에르난데스를 대체할 새 외국인 투수 브루스 짐머맨을 데려왔다는 점은 위안거리다. 짐머맨이 숨통을 틔워준다면 선발진을 재정비할 여유가 생긴다.