두 번 실패는 없다...지난해 아픔 반면교사 삼은 KIA와 kt 힘찬 후반기 스타트

세줄 요약 KIA와 kt가 지난해 후반기 추락을 반면교사로 삼아 올시즌엔 다른 출발을 했다. KIA는 이의리 단기연수와 올러 휴식, 야간 특훈으로 동력을 준비했고, kt는 LG와의 4연전을 쓸어담으며 2위로 올라섰다. KIA, 지난해 후반기 추락 교훈 삼아 재정비

kt, LG와 4연전 싹쓸이하며 2위 도약

접전 승부·수비 집중력으로 후반기 출발

이미지 확대 KIA 선수들이 19일 SSG전을 마친 뒤 승리의 하이파이브를 나누며 더그아웃으로 발걸음을 옮기고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 선수들이 19일 SSG전을 마친 뒤 승리의 하이파이브를 나누며 더그아웃으로 발걸음을 옮기고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 이범호 KIA 감독(오른쪽)이 19일 SSG전에서 통산 200승을 거둔 뒤 나성범으로부터 축하의 꽃다발을 받고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 이범호 KIA 감독(오른쪽)이 19일 SSG전에서 통산 200승을 거둔 뒤 나성범으로부터 축하의 꽃다발을 받고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA 이의리가 17일 SSG 타선을 상대로 힘차게 볼을 뿌리고 있다. 이의리는 이날 데뷔 이후 처음 구원승을 거뒀다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 이의리가 17일 SSG 타선을 상대로 힘차게 볼을 뿌리고 있다. 이의리는 이날 데뷔 이후 처음 구원승을 거뒀다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 kt 장성우가 19일 LG전 8회 초대형 중월 솔로홈런을 터뜨린 뒤 더그아웃으로 돌아와 동료들의 뜨거운 환영을 받고 있다. 장성우의 홈런은 비거리가 무려 141.8m로 측정됐다. kt 위즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 kt 장성우가 19일 LG전 8회 초대형 중월 솔로홈런을 터뜨린 뒤 더그아웃으로 돌아와 동료들의 뜨거운 환영을 받고 있다. 장성우의 홈런은 비거리가 무려 141.8m로 측정됐다. kt 위즈 제공

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“두 번 실패는 없다.”KIA 타이거즈와 kt 위즈가 지난해의 쓰라린 경험을 반면교사로 삼아 힘차게 후반기 레이스의 시동을 걸었다.KIA는 지난해 4위로 전반기를 마감했으나 올스타 브레이크 직후 1승 뒤 7연패로 후반기 시작했다. 상승동력을 잃은채 횡보하던 KIA는 결국 8위로 시즌을 마감했다.KIA는 올시즌에도 4위로 반환점을 돌았다. 지난 시즌의 데자뷔 같은 상황. 당시의 아픔을 새기고 또 새긴 이범호 KIA 감독은 전반기 막바지부터 후반기 동력을 마련하기 위해 만반의 대비를 했다. 제구난조로 고전하던 이의리를 일본으로 보내 단기연수를 시켰고에이스 구실을 톡톡히 하고 있는 애덤 올러는 일찌감치 로테이션에서 빼내 충분히 쉴 수 있도록 했다. 경기를 마친 뒤에는 야간 특훈을 실시하며 선수들이 긴장의 끈을 놓지 않도록 했다. 답답한 흐름 속에서도 결코 서두르거나 과하게 욕심을 부리지 않았다. 후반기 레이스에 쏟아붓기 위해서였다.결과는 지난해와 정반대다. SSG 랜더스와의 첫 경기는 예상치 못한 올러의 부진으로 패했지만 이후 3연승을 내달렸다. 무엇보다 쫄깃쫄깃한 승부에서 이기는 맛을 선수들이 알아가고 있다는 점이 큰 성과다. 17일엔 선취점을 뽑고도 곧바로 실점해 2-3으로 끌려갔으나 3회 나성범의 스리런 홈런으로 다시 승부를 뒤집었고 필승조를 집중 투입해 6-3 승리를 지켰다. 19일에도 6회에 3-4로 역전을 당하며 선발 양현종의 승리가 날아갔다. 불펜이 흔들리자 타선이 해결에 나섰다. 7회에 김도영의 2루타로 승부를 원점으로 돌리더니 8회 김호령의 적시타와 해럴드 카스트로의 2점 홈런으로 4점을 달아났다. 돌아온 이의리는 필승조의 앞을 지켰고 김호령과 나성범이 보여준 외야수비도 일품이었다.kt는 전반기 막바지부터 쾌조의 7연승 달리며 단숨에 LG 트윈스를 밀어내고 2위 차지했다. 지난해엔 올스타전 직후 한화 이글스에 3연패했고 그 충격 만회하려 애쓰다 발걸음 꼬여 6위로 포스트시즌 진출에 실패했다. 이강철 kt 감독은 지난해의 기억을 곱씹으며 LG와의 후반기 첫 맞대결이 승부처라고 강조하더니 결국 4연전을 모두 쓸어담는데 성공했다. 무엇보다 포스트시즌 격돌 가능성 높은 LG에 올시즌 9승3패의 압도적 우위를 과시했다는 점이 의미심장하다. 앤더스 톨허스트-라클란 웰스-임찬규-송승기로 이어진 LG의 선발 카드를 차례로 격파하며 페넌트레이스에서 이미 단기전의 기선제압에 성공했기 때문이다.기세 좋게 후반기를 출발한 KIA와 kt가 어떤 모습으로 시즌을 마무리할지 지켜볼 일이다.