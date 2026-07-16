강승호 외야수 변신...두산, 타선 강화 승부수 던졌다

세줄 요약 두산이 후반기 타선 강화를 위해 강승호를 외야로 전환하는 승부수를 던졌다. 세베리노 영입으로 1루 자리가 채워지며 활용처가 좁아지자, 최근 폭발한 타격감을 살릴 방안을 택했다. 김원형 감독은 어떤 포지션이든 기용하겠다고 했고, 강승호도 외야 도전을 수용했다. 타선 보강 위해 강승호 외야 전환 결정

세베리노 영입으로 1루 포지션 재편

강승호, 외야 수비 훈련 시작하며 도전

이미지 확대 두산 강승호가 지난 8일 SSG와의 홈경기에서 시원한 안타를 터뜨리고 있다. 강승호는 이날 2루타 2개를 포함 3안타로 펄펄 날았다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 강승호가 지난 8일 SSG와의 홈경기에서 시원한 안타를 터뜨리고 있다. 강승호는 이날 2루타 2개를 포함 3안타로 펄펄 날았다. 두산 베어스 제공

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두산 베어스가 타선 강화를 위해 승부수를 띄웠다.전반기 막바지에 물오른 타격감을 자랑한 강승호를 외야로 돌린다. 새 외국인 타자 유니오 세베리노가 1루를 맡으면서 오갈 곳이 없어진 강승호를 어떻게든 활용하겠다는 의도다.두산은 전반기를 5위로 마쳤지만 마운드 전력 만큼은 독보적이었다. 팀 평군자책점이 3.90으로 1위다. 외국인 투수의 존재감이 없다시피한 가운데서도 곽빈-최민석이 토종 선발 원투펀치로 마운드를 이끌었다. 좌, 우, 사이드암까지 두루 구색을 갖춘 불펜진도 탄탄하고 이영하가 지키는 뒷문도 철통 같다.문제는 타선의 폭발력이 떨어진다는 점이다. 팀 타율 0.269로 6위에 올라있지만 타점(377점) 8위, 홈런(65개) 7위, 득점(402점) 8위로 하위권이다. 그것도 키움과 함께 가장 많은 87경기를 치르면서 쌓은 결과다.타선 보강이 절실했던 두산은 외국인타자 교체로 첫 단추를 끼웠다. 후반기 레이스를 앞두고 다즈 카메론을 보내고 세베리노를 데려왔다. 1, 3루를 동시에 강화하는데는 성공했지만 동시에 강승호의 포지션이 애매해졌다.강승호는 7월들어 벌어진 8경기에서 1루 수비를 맡으며 타율 0.429의 불방망이를 휘둘렀다. 12개의 안타 가운데 2루타가 6개, 홈런이 3개였다. 14개의 타점도 쓸어담았다. 그러나 두산의 내야엔 카메론 외에도 박찬호, 박준순, 안재석 등이 단단히 자리를 잡고 있어 비집고 들어갈 틈이 없었다.김원형 두산 감독은 그의 타격을 후반기에도 100% 활용하기 위해 묘안을 짜냈다. 초등학교 시절 이후 한 번도 내야를 벗어나지 않았던 그를 외야로 돌리기로 한 것이다. 마침 이적생 류승민이 극심한 슬럼프에 빠져있던 터였다. 강승호는 전반기 막바지부터 외야 수비 훈련을 시작했다.김 감독은 “지금의 타격감이면 강승호가 어떤 포지션에서라도 경기에 나서야 한다. 조금 힘들더라도 새로운 도전을 시도해보는 게 맞다고 봤다”고 밝혔다. 강승호도 “더그아웃에 앉아있는 것보다는 어디든 나가서 뛰는 편이 좋다”며 선뜻 받아들였다.아직은 낯설고 서툴 수밖에 없다. 특히 잠실구장은 외야가 드넓어 타구 판단이나 위치선정이 매우 중요하다. 김 감독은 “그래도 강승호가 발이 빠르고 내야 플라이도 잘 잡는 편이다. 경험이 없어서 조심스럽지만 일단 (외야에) 투입해보고 다시 판단하겠다”고 은근히 기대했다.강승호가 외야에서 어떻게 적응해 나갈지 또 하나의 관전 포인트가 생겼다.