아낌 없이 주는 형우...올스타전서 조우한 KIA 후배들 고민상담하고 조언도 건네

세줄 요약 삼성 최형우가 올스타전에서 KIA 후배 성영탁의 부진을 먼저 짚으며 고민을 들어주고 조언을 건넸다. 커터가 예전처럼 꺾이지 않는다는 성영탁의 말에 타자로서 느낀 점을 전했고, 한준수에게도 잘 리드해달라고 당부했다. 올스타전서 성영탁 부진 직접 확인

커터 감각 저하 원인 함께 점검

한준수에게도 리드와 격려 당부

이미지 확대 올스타전에 출전한 삼성 최형우가 힘차게 배트를 돌리고 있다. 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 올스타전에 출전한 삼성 최형우가 힘차게 배트를 돌리고 있다. 삼성 라이온즈 제공

이미지 확대 올스타전 마운드에 오른 KIA 성영탁이 혼신의 힘을 다해 볼을 뿌리고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 올스타전 마운드에 오른 KIA 성영탁이 혼신의 힘을 다해 볼을 뿌리고 있다. KIA 타이거즈 제공

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“우리가 함께 한 세월이 얼만데…”삼성 라이온즈 최형우는 현역 최고령이지만 한결같은 기량으로 그라운드를 누비고 있다. 올시즌에도 타율 0.329에 12홈런 66타점의 맹타를 휘두르며 타선의 핵 구실을 톡톡히 하고 있다. 타격은 8위, 타점은 7위에 올라있다. 매번 안타를 때릴 때마다 통산 최다안타(2681개) 기록을 경신하고 있다. 통산 최다 타점(1803개)와 최다 2루타(559개) 기록도 마찬가지.최형우의 진가는 그라운드를 벗어나도 발휘된다. 까마득한 후배들에게도 먼저 다가가 다독여주고 아낌 없는 조언을 건네는 모습이 일상화돼 있다. 서글서글한 성격이라 스스로도 후배들과의 만남을 즐긴다. 자신의 경험과 노하우를 아낌 없이 베푼다.구자욱이 우승을 위해 반드시 그가 필요하다고 구단에 요청했을 정도로 후배들에 대한 영향력이 크다. 그러다보니 타팀 후배들 중에도 최형우를 따르는 이가 적지 않다. 10년 동안 몸담았던 KIA 선수들은 더 그렇다.지난 11일 올스타전이 벌어진 잠실구장. 드림팀 유니폼을 입은 최형우가 나눔 올스타로 뽑힌 KIA 마무리 투수 성영탁을 불러세우더니 대뜸 “너 요즘 왜 그러냐?”고 물었다. 주무기인 커터가 타자 앞에서 날카롭게 꺾여들어가지 않는 것 같다며 전반기 막바지 갑작스런 부진에 빠진 성영탁을 걱정했다.성영탁은 6월18일 LG 트윈스와의 홈경기 이후 5차례 등판에서 세이브를 추가하지 못하고 있던 터였다. 최근 3경기엔 마무리가 아니라 중간계투로 투입됐다. 조금 더 편안한 상황에서 부담 없이 던지며 구위를 회복하라는 이범호 KIA 감독의 배려였다.성영탁은 “수원(20일 kt 위즈전)에서부터 좀 이상했다”며 꺼내놓기 어려웠던 고민을 털어놨다. 최형우도 타자로서 성영탁을 상대했던 느낌을 가감 없이 전달하면서 좋았을 때 그가 어떻게 던졌는지를 자연스럽게 되돌아보게 했다. 성영탁은 이내 “너무 강하게만 던지려도 하다보니 공이 꺾이지 않고 그대로 스트라이크존을 통과했던 것 같다. 의식하지 않고 부드럽게 집중해야겠다”며 무릎을 쳤다.최형우는 옆에서 가만히 귀를 기울이던 KIA 포수 한준수에게도 성영탁을 잘 리드해달라고 신신당부했다. 한준수에 대한 격려도 덤으로 얹었다.