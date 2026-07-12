청주 세광, 창단 이후 처음 청룡기 품었다

세줄 요약 청주 세광고가 제81회 청룡기 결승에서 경북고를 6-2로 꺾고 창단 이후 처음 우승했다. 전국대회 우승은 1982년 황금사자기 이후 44년 만이며, 서정휘와 박상민의 활약이 승리를 이끌었다. 세광고, 창단 첫 청룡기 우승 달성

경북고 6-2 제압, 44년 만의 전국대회 정상

서정휘 MVP, 박상민 무실점 호투

이미지 확대 12일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 주말리그 왕중앙전에서 우승한 세광고 선수들이 모자를 던지며 우승 세리머니를 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 12일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 주말리그 왕중앙전에서 우승한 세광고 선수들이 모자를 던지며 우승 세리머니를 하고 있다. 뉴스1

결승에서 경북고를 6-2로 꺾고 대회 정상에 올랐다.

경북고는 0-4로 뒤지던 5회 조채완의 좌중간 2루타와 최우준의 좌전안타로 2점을 따라붙었지만 이어진 찬스에서 3루수 방면 병살타가 나와 추가점을 뽑지 못했다. 세광고는 9회 2점을 추가해 승부에 쐐기를 박았다.

5회 구원 등판해 병살타를 이끌어낸 세광고 박상민은 4와 2/3이닝을 무실점으로 버티며 경북고의 추격을 끊어냈다.

마산 용마고 유격수 노민혁은 타격상(타율 0.643·14타수 9안타), 타점상(15개), 도루상(8개), 홈런상(2개), 최다 득점상(12개) 등 5개 부문 상을 휩쓸었다.

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청주 세광고가 창단 이후 처음으로 청룡기를 품었다.세광고는 12일 서울 목동구장에서 벌어진 제81회 청룡기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전세광고가 전국 대회에서 우승한 것은 이 번이 두 번째로 1982년 황금사자기 대회 이후 44년 만이다. 청룡기 우승은 당연히 처음이다.투타의 밸런스에서 세광이 앞섰다. 세광고는 1회 서정휘의 좌전안타로 선취점을 뽑았고 2회에는 볼넷 3개로 만든 1사 만루 찬스에서 황동민의 희생플라이와 김우진의 2타점 우전 적시타로 3점을 달아났다.이번 대회에서 타율 0.529, 7타점, 5도루로 맹활약한 세광고 2루수 서정휘는최우수선수상의 영광을 가져갔다.