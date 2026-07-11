한화 허인서, 잠실 마지막 올스타전서 별 중의 별 됐다!

세줄 요약 한화 허인서가 잠실에서 열린 마지막 프로야구 올스타전에서 5타수 4안타 1타점 맹타를 휘둘렀다. 나눔의 10-2 대승을 이끌었고, 생일에 미스터 올스타로 선정돼 상금 2000만원과 안마의자까지 챙겼다. 허인서, 생일에 미스터 올스타 등극

5타수 4안타 1타점, 나눔 대승 견인

나눔 22안타, 올스타전 최다 기록

이미지 확대 한화 허인서가 11일 잠실구장에서 벌어진 올스타전에서 맹타를 휘둘러 ‘미스터 올스타’의 영광을 안았다. 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 허인서가 11일 잠실구장에서 벌어진 올스타전에서 맹타를 휘둘러 ‘미스터 올스타’의 영광을 안았다. 한화 이글스 제공

이미지 확대 한화 문현빈이 11일 잠실구장에서 벌어진 올스타전에서 안타를 터뜨린 뒤 포효하고 있다. 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 문현빈이 11일 잠실구장에서 벌어진 올스타전에서 안타를 터뜨린 뒤 포효하고 있다. 한화 이글스 제공

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한화 이글스의 허인서가 잠실구장에서 벌어진 마지막 프로야구 올스타전에서 별중의 별로 떠오르며 잊지 못할 추억을 쌓았다.허인서는 11일 잠실구장에서 벌어진 2026 KBO 올스타전에서 5타수 4안타 1타점의 맹타를 휘두르며 나눔의 10-2 대승을 이끌었다. 마침 이날 생일을 맞은 허인서는 기자단 투표에서 총 26표 중 13표를 얻어 나란히 5타수 4안타를 기록한 팀 동료 문현빈(10표)을 따돌리고 ‘미스터 올스타’에 올라 생애 최고의 생일 선문을 받았다. 허인서는 상금 2000만원과 명품 안마의자까지 부상으로 챙겼다.나눔은 3회초 드림에 선취점을 내줬으나 4회초 곧바로 승부를 뒤집었다. 오스틴 딘과 문현빈의 연속안타에 이은 김주원의 중견수 희생플라이로 한 점을 따라붙고 1사 2루서 허인서가 좌전 적시타를 터뜨렸다. 6회에는 7개의 안타를 집중적으로 퍼부으며 드림 마운드를 초토화하며 5점을 쓸어담아 승부의 균형을 완전히 무너뜨렸다. 나눔은 8회에도 1사후 김건희, 한준수, 문현빈, 구본혁이 연속 안타를 휘몰아치며 3점을 더 달아났다.나눔은 이날 총 22개의 안타를 폭발하며 역대 올스타전 최다 안타 기록까지 갈아치웠다. 지금까지는 2017년 올스타전에서 드림 팀이 19개의 안타를 뽑아낸 것이 최다였다. 이날 드림도 9개의 안타를 터뜨려 양팀이 모두 31개의 안타를 만들어냈으나 홈런은 하나도 나오지 않았다. 역대 올스타전에서 홈런이 기록되지 않은 것은 22년 만이다. 역대 올스타전을 통털어서도 이번이 1985년, 1984년, 1994년, 2002년에 이어 다섯 번째다.우수타자상은 문현빈에게 돌아갔고 한화 류현진이 우수 투수상을 가져가 한화의 잔칫날이 됐다. 우수수비상은 두산 베어스 박준순, 승리 감독상은 염경엽 LG 트윈스 감독이 차지했다. 7회말 강아지 분장을 하고 나타나 ‘누가 누가 잠실에 개 풀어놨어’ 퍼포먼스로 큰 웃음을 준 롯데 자이언츠 황성빈이 베스트퍼포먼스 상을 수상했다.