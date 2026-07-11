삼성 새 외국인투수 페덱 영입...우승 위한 마지막 퍼즐 맞췄다

세줄 요약 전반기를 1위로 마친 삼성은 부상 대체 외국인선수 잭 오러클린과 계약을 종료하고 메이저리그 출신 크리스 페덱을 영입했다. 196㎝의 체격과 빅리그 선발 경험을 갖춘 페덱은 우승 경쟁을 위한 핵심 전력으로 평가된다. 삼성, 오러클린 정리하고 페덱 영입

전반기 1위 팀의 우승용 전력 보강

빅리그 선발 경험 갖춘 30세 우완

삼성 라이온즈가 11일 새 외국인투수 크리스 페덱을 영입했다. 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈가 11일 새 외국인투수 크리스 페덱을 영입했다. 삼성 라이온즈 제공

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전반기를 1위로 마친 삼성 라이온즈가 우승을 향한 마지막 퍼즐을 끼워넣었다.삼성은 11일 부상 대체 외국인선수로 마운드를 지키던 잭 오러클린과의 계약을 종료하고 메이저리그(MLB) 출신 크리스 페덱과 47만3333달러(약 7억1200만원)에 계약했다고 밝혔다.페덱은 지금까지 국내 무대에서 활약했던 외국인 투수들 가운데서도 손꼽힐 만한 거물이다. 최근까지도 메이저리그 선발 마운드의 한 축을 맡고 있었다. 키 196㎝, 몸무게 98㎏의 건장한 체격을 갖춘데다 아직 30세로 젊다.페덱은 빅리그에서 선발 119경기를 포함해 132경기에 등판해 32승 43패, 평균자책점 4.83, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.26을 기록했다. 다양한 구종을 앞세워 9이닝당 탈삼진 8.02개, 9이닝당 볼넷 2.04개의 구위와 제구력을 자랑했다. 마이너리그에서는 40경기(선발 35경기) 13승 7패, 평균자책점 1.92, WHIP 0.82의 성적을 남겼다.페덱은 “어떤 리그에서든 프로야구는 많이 이겨야 하는 스포츠다. 그런 면에서 1위 경쟁을 하는 삼성이 매력적으로 느껴졌다. 팀의 전통과 팬들의 열정에도 끌렸다”고 소감을 밝힌 뒤 “샌디에이고 시절 김하성과 함께 뛴 경험이 있어 KBO리그에 대해서도 어느 정도 알고 있다. 라이온즈의 선수들과 많은 점을 나누고 싶다”고 덧붙였다.