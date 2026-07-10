유승민 체육회장, 몽골올림픽위 최고 권위 메달 수상

세줄 요약 유승민 대한체육회장이 몽골올림픽위원회로부터 최고 권위 메달인 ‘올림픽의 영광’을 받았다. 대한체육회가 추진한 개도국 스포츠 발전지원 사업을 통해 몽골 스포츠 발전에 기여한 공로를 인정받았다. 외국인 체육 인사에게 수여된 것은 이례적이다. 몽골올림픽위 최고 메달 수상

개도국 스포츠 지원 공로 인정

초청훈련·교육·용품지원 지속

이미지 확대 유승민(왼쪽) 대한체육회장이 9일(현지시간) 몽골에서 바투식 몽골올림픽위원회(MNOC) 위원장으로부터 최고 권위의 메달인 ‘올림픽의 영광(Olympic Glory)’ 메달을 수여받은 후 기념촬영을 하고 았다. 대한체육회 제공 닫기 이미지 확대 보기 유승민(왼쪽) 대한체육회장이 9일(현지시간) 몽골에서 바투식 몽골올림픽위원회(MNOC) 위원장으로부터 최고 권위의 메달인 ‘올림픽의 영광(Olympic Glory)’ 메달을 수여받은 후 기념촬영을 하고 았다. 대한체육회 제공

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유승민 대한체육회장이 몽골올림픽위원회로부터 최고 권위의 메달인 ‘올림픽의 영광(Olympic Glory)’ 메달을 받았다.대한체육회는 10일 “유승민 회장이 몽골 대통령 명의의 ‘우정훈장’에 이어 최고 권위 메달을 받았다”면서 “체육회가 추진하고 있는 ‘개도국 스포츠 발전지원’ 사업을 통해 몽골 스포츠 발전에 기여한 공로를 인정받았다”고 밝혔다.유 회장은 대한탁구협회장 재임 시절부터 체육회장 당선 뒤에도 몽골에 초청 훈련, 지도자 교육, 국내 지도자 파견, 용품 지원 등 다양한 협력 사업을 꾸준히 추진했다.‘올림픽의 영광’ 메달은 몽골올림픽위원회가 자국 스포츠 영웅과 올림픽 메달리스트, 체육 발전에 일생을 바친 원로 등에게만 수여하는 최고 권위의 메달이다. 체육회 관계자는 “외국인 체육 인사에게 이 메달이 수여되는 것은 매우 이례적”이라고 의미를 부여했다.바투식 몽골올림픽위원회 위원장은 “그동안 유 회장이 보여준 진정성 있는 지원에 대한 깊은 감사와 존경을 담아 이 메달을 수여하게 됐다”고 전했다.유 회장은 “이번 메달은 개도국 스포츠 발전지원 사업의 우수성을 국제적으로 인정받은 뜻깊은 결과다. 앞으로도 글로벌 스포츠 공존을 선도하는 기관으로서 개도국 지원 사업을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.