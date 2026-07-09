마른 장마에도 끊임 없이 이어지는 프로야구...“하늘도 무심하지” 선수들도 지친 한숨

세줄 요약 전반기 마지막 날 잠실구장엔 비가 내렸다가 그치며 경기가 열렸다. 선수들은 휴식 대신 강행군을 이어가야 했고, 두산과 SSG 감독도 누적된 피로를 토로했다. SSG는 에레디아 부상까지 겹쳐 전력 손실이 커졌다. 잠실구장 비 그치며 SSG-두산전 강행

감독들 누적 일정과 피로에 한숨

SSG 에레디아 부상으로 전력 손실

이미지 확대 올시즌 프로야구는 장마 속에서도 꼬박꼬박 경기가 이어지면서 유난히 우천 순연 경기가 없는 시즌이 되고 있다. 사진은 지난 8일 SSG 랜더스-두산 베어스전이 펼쳐진 잠실구장. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 올시즌 프로야구는 장마 속에서도 꼬박꼬박 경기가 이어지면서 유난히 우천 순연 경기가 없는 시즌이 되고 있다. 사진은 지난 8일 SSG 랜더스-두산 베어스전이 펼쳐진 잠실구장. 두산 베어스 제공

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프로야구 전반기 일정이 끝나는 9일 SSG 랜더스-두산 베어스전이 예정돼있던 잠실구장엔 오전 내내 비가 쏟아졌다. 그런데 거짓말처럼 비가 서서히 그치더니 오후 3시쯤엔 햇살까지 드문드문 내리비쳤다.이날 경기만 비로 순연되면 곧바로 올스타 휴식기에 들어갈 수 있었던 선수들의 입에서 자신도 모르게 한숨이 흘러나왔다.김원형 두산 감독은 “하늘도 무심하지”라며 농담아닌 농담을 던졌다. 그는 “다들 얼마나 실망이 클까. 나도 아침에는 ‘오늘은 무조건이구나’ 했다. 컨디션이 좋으면 이길 수도 있겠지만 야구는 모르는 일이다. 올시즌엔 게임을 너무 많이 해서 다들 지친 상태다. 솔직히 오늘은 좀 쉬었으면 너무 좋겠다 싶었다. 그렇지만 어쨌거나 경기를 해야 하는 상황”이라고 속내를 드러냈다.앞선 10경기에서 1승 1무 8패의 부진을 겪고 있던 이숭용 SSG 감독의 바람은 더 컸을 터였다. 그러나 유난히 운이 따르지 않았던 올시즌의 기억 때문에 “결국은 경기를 하게 될 줄 알았다”며 혀를 끌끌 찼다. 그는 “시즌 별로 부침이 있는데 올시즌은 좀 그렇다. 뭔가 도와주는 요소가 없다. 남들 다 쉴 때 고척돔에서 연패를 당하기도 했다”고 했다. 그러면서 LA 다저스의 오타니 쇼헤이까지 거론했다. “오타니 생각도 나더라. 오타니가 다른 사람들이 버린 운을 줍는 것이라며 평소 쓰레기를 줍는 선행을 하는데 나도 착한 일을 많이 해야겠다”고 씁쓸한 미소를 지었다.더구나 이날은 외국인타자 기예르모 에레디아 마저 왼쪽 어깨 회전근개 손상으로 전열에서 이탈까지 했다. 이 감독은 “2주 후에 재검진한다는데 그것 보다는 더 오래 갈 듯하다. 일단 전반기를 잘 마무리하고 (대체선수 영입 문제는) 프런트와 상의해서 결정하겠다”고 말했다.사실 두 팀은 10개 구단 가운데서도 전반기에 유독 많은 경기를 치른 편이긴 하다. 키움 히어로즈가 9일까지 가장 많은 88경기를 치렀고 두산이 87경기, SSG와 KIA가 나란히 86경기를 소화했다. 날씨와 관계 없이 경기를 치를 수 있는 돔구장을 사용하는 키움과 1~2경기 밖에 차이가 나지 않았으니 볼멘소리가 나올 법도 했다.