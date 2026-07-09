총체적 난국 KIA에 드리운 2025년의 악몽

세줄 요약 KIA는 롯데전에서 선취점을 내고도 내야 실책과 느슨한 수비로 대량 실점했다. 다음 날에도 실책이 이어지며 3-11로 패했고, 지난해 전반기 막판 4연패와 후반기 추락의 악몽까지 겹치며 위기감이 커졌다. 선취점 뒤 실책 연발, 롯데전 대량 실점

주축 선수들 집중력 저하, 수비 붕괴 확산

지난해 악몽 재현 우려, 전반기 마감 위기

이미지 확대 롯데 고승민(오른쪽)이 8일 KIA와의 홈경기에서 상대 중견수 김호령의 실책을 틈타 홈으로 쇄도하고 있다. 롯데 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데 고승민(오른쪽)이 8일 KIA와의 홈경기에서 상대 중견수 김호령의 실책을 틈타 홈으로 쇄도하고 있다. 롯데 자이언츠 제공

이미지 확대 KIA 타이거즈 선수들이 지난 1일 SSG전에서 두 차례 만루 찬스를 날리는 등 느슨한 플레이 끝에 6-6 무승부를 기록하자 허탈한 표정을 지으며 그라운드를 벗어나고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 선수들이 지난 1일 SSG전에서 두 차례 만루 찬스를 날리는 등 느슨한 플레이 끝에 6-6 무승부를 기록하자 허탈한 표정을 지으며 그라운드를 벗어나고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 이범호 KIA 감독(오른쪽)이 지난 1일 SSG와의 홈경기에서 비디오판독 결과에 이의를 제기하다 퇴장당하고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 이범호 KIA 감독(오른쪽)이 지난 1일 SSG와의 홈경기에서 비디오판독 결과에 이의를 제기하다 퇴장당하고 있다. KIA 타이거즈 제공

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주루사, 견제사, 엉성한 수비….KIA 타이거즈가 총체적 난국에 빠진채 전반기를 마감하고 있다.KIA는 지난 7일 사직 롯데전에서 1회초 선취점을 뽑고도 곧바로 4점을 내주며 속절없이 무너졌다. 1점으로 충분히 막아낼 수 있는 상황이었지만 내야수들의 느슨한 수비가 화를 불렀다. 2사 1, 2루에서 3루수 김도영이 전민재의 타구를 제 때 처리하지 못해 내야안타를 만들어줬다. 이어진 2사 만루서는 베테랑 김선빈이 한태양의 땅볼 타구를 향해 쇄도하지 않았다. 타구가 글러브에 들어올 때까지 기다렸다가 한 박자 늦게 1루로 송구하는 바람에 또다시 2루수 앞 내야안타로 역전을 허용했다.김선빈이 2회초 공격에서 병살타를 기록하자 이범호 KIA 감독은 2회말 수비 때 그를 빼고 정현창을 투입했다. 문책의 성격이 짙은 교체였지만 경고의 메시지는 김선빈 만을 향한 것은 아니었다. 그러나 무너진 집중력은 걷잡을 수 없이 전염됐다. 2회말 선발 투수 김태형의 포구 실책이 이어졌고 3회말에는 수비 하나 만큼은 최고를 자부하던 김호령까지 타구를 더듬었다.8일에도 똑같은 상황이 반복됐다. 0-3으로 뒤지던 4회말 1사 2루서 제임스 네일의 투구에 포수 주효상이 목을 맞아 쓰러진 사이 2루주자 황성빈이 3루를 밟았고 이어진 고승민의 중전안타때 추가점을 뽑았다. 계속된 1사 1루서는 빅터 레이예스의 좌중간 타구를 김호령이 더듬었다. 그사이 고승민은 3루를 돌아 홈까지 내달렸다. 1사 1, 2루서는 김선빈이 박찬형의 타구를 잡은 뒤 2루로 향하던 한동희를 태그한 뒤 1루로 볼을 뿌려 병살을 시도했다. 그러나 태그는 되지 않았고 송구는 옆으로 빠져나갔다. 2사 만루서는 한태양의 좌전안타를 잡은 박재현이 홈 쇄도하는 2루주자 박찬형을 잡으려다 악송구를 범했다. 4회말에만 실책 3개를 범하면서 6점을 내준 KIA는 결국 3-11로 무릎을 꿇었다.상황이 이렇게 꼬이다보니 지난해의 악몽이 KIA를 뒤덮고 있다. KIA는 지난해 한화와의 3연전에서 스윕패를 당하며 전반기를 마감했다. 앞서 롯데전까지 더하면 4연패. 내용도 최악이었다. 한화전 첫날엔 1회 선취점을 뽑고도 유격수 실책이 빌미가 돼 역전을 허용했고 3회 집중타를 두들겨 맞아 완패했다. 이튿날에도 3-0으로 앞서나가다 5회에 역전을 당했다. 마지막 날은 더 아쉬웠다. 네일이 6이닝 무실점으로 호투했지만 막판에 3점을 내줘 끝내기 패배의 충격에 휩싸였다.4연패에 빠지기 직전 KIA의 순위는 2위였다. 스텝이 꼬인 KIA는 후반기 첫 경기였던 NC 다이노스전에서 승리하며 한숨을 돌리는가 싶더니 이후 내리 7연패로 고꾸라졌다. 포스트시즌 진출의 꿈은 사그라들었고 결국 8위로 시즌을 마감했다.지난해의 뼈아픈 경험을 반면교사로 삼기 위해 이범호 감독도 긴장의 끈을 바짝 조여매고 있다. 경기를 마친 뒤 특훈을 실시하기도 하고 전반기 남은 경기는 총력전을 펼치겠다고 공언까지 했다. 올시즌 처음으로 문책성 교체로 경종을 울렸지만 그 마저도 수포로 돌아갔다. 위기의 KIA가 어떻게 반등의 실마리를 찾아갈지 지켜볼 일이다.