데이브 로버츠 다저스 감독, ML 최소 경기 1000승 금자탑

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데이브 로버츠 로스앤젤레스 다저스 감독 AFP 연합뉴스
데이브 로버츠(54) LA 다저스 감독이 최소 경기 1000승을 달성하며 메이저리그에서도 손꼽히는 명장 반열에 올랐다.
다저스는 1일(한국시간) 서터헬스파크에서 새크라멘토 어슬레틱스와의 원정경기에서 9-3으로 승리했다. 이날 승리로 로버츠 감독은 메이저리그 역사상 69번째로 1000승 고지를 밟았다. 현역 감독으로는 세 번째다. 로버츠 감독은 통산 1606경기 만에 1000승(606패·승률 0.623)을 달성해 가장 적은 경기를 치르고 1000승 감독 대열에 합류한 주인공이 됐다. 종전 기록은 1893년 1641경기 만에 1000승을 거둔 캡 앤슨이 오랫동안 보유하고 있었다.
로버츠 감독은 2016년부터 다저스의 사령탑에 올라 포스트시즌 진출 10차례, 지구 우승 9차례, 내셔널리그 우승 5차례, 월드시리즈 우승 3차례를 달성하며 다저스 전성시대를 이끌고 있다. 포스트시즌에서도 69승을 거둬 조 토리(84승), 토니 라루사(71승)에 이어 역대 3위에 랭크돼 있다.
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