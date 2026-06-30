천안시청 철인3종팀 ‘전국 최고’…남여 단체전 동반 우승

이미지 확대 ‘제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회’에서 남녀 단체전 동반 우승을 차지한 천안시청 선수들. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회’에서 남녀 단체전 동반 우승을 차지한 천안시청 선수들. 시 제공

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충남 천안시는 시청 직장운동경기부 철인3종팀이 ‘제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권대회’에서 남녀 단체전 동반 우승을 차지했다고 30일 밝혔다.지난 25일부터 28일까지 전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원에서 열린 이번 대회에서 천안시청은 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개를 획득했다.남자 단체전에서는 이지홍·장현일 선수가 1위에 올랐다. 여자 단체전에서도 박예진·박경민 선수가 정상에 올랐다.시 관계자는 “선수들이 안정적인 환경에서 운동에 전념할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.