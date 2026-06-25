갈 길은 바쁘지만 후반기 스타트가 더 중요하지...후반기 대반격 위해 힘 모으는 KIA

세줄 요약 KIA가 키움을 9-4로 꺾고 4연승을 달렸다. 김도영은 멀티홈런으로 홈런 공동 선두에 올랐고, 나성범과 카스트로도 아치를 그렸다. 네일은 7이닝 무실점 호투를 펼쳤고, 팀은 올러와 양현종의 투구 수를 조절하며 후반기 반격을 준비했다. KIA, 키움 9-4 제압하며 4연승 질주

김도영 멀티홈런, 홈런 공동 선두 도약

올러·양현종 관리하며 후반기 대비

이미지 확대 KIA 타이거즈 외국인투수 애덤 올러가 지난 4월24일 롯데와의 홈경기에서 완봉승을 거둔 뒤 포수 한준수와 하이파이브를 나누고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 외국인투수 애덤 올러가 지난 4월24일 롯데와의 홈경기에서 완봉승을 거둔 뒤 포수 한준수와 하이파이브를 나누고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA 양현종이 24일 고척 키움전에서 혼신의 힘을 다해 공을 던지고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 양현종이 24일 고척 키움전에서 혼신의 힘을 다해 공을 던지고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA 김도영이 25일 고척 키움전 2회초 투런홈런을 터뜨린 뒤 의기양양하게 다이아몬드를 돌고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 김도영이 25일 고척 키움전 2회초 투런홈런을 터뜨린 뒤 의기양양하게 다이아몬드를 돌고 있다. KIA 타이거즈 제공

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“전반기 마무리를 어떻게 하느냐보다 후반기 스타트를 어떻게 끊느냐가 더 중요하다.”KIA의 시선은 이미 올스타 브레이크 이후를 바라보고 있다.KIA는 25일 키움전을 앞두고 3연승을 달리며 3위 삼성에 1.5게임 차까지 따라붙었다. 이날 경기를 포함해 전반기 마무리까지는 13경기가 남은 상태. 다음주 초부터 5위 두산, 9위 SSG, 7위 NC, 8위 롯데 등과 맞붙은 뒤 올스타 브레이크에 들어가는 일정이다. 모두 중하위권 팀들이라 총력전을 펼쳐 승리를 쓸어담는다면 후반기엔 초반부터 선두 경쟁에 가담할 수도 있다.그러나 이범호 KIA 감독은 긴 호흡의 승부를 택했다. 자칫 무리수를 두다 후반기 레이스에 차질을 빚을 수도 있는 만큼 서두르지 않기로 했다. 순리대로 풀어가는 것보다도 더 천천히, 그리고 확실하게 승부수를 던지겠다는 것이다.1선발 애덤 올러의 등판 일정을 조절하는 것도 그래서다. 로테이션대로라면 올러는 28일 잠실 두산전에 이어 다음달 9일 롯데와의 홈경기에 선발 등판하게 된다. 9일은 전반기 마지막 날이다. 후반기 첫 경기인 16일 SSG전에 선발 등판하는데 큰 무리는 없는 일정이다. 그러나 올러는 11일 벌어지는 올스타전에 출장해야 한다.그래서 이 감독은 전반기 마지막 선발 로테이션에서 올러의 이름을 아예 지워버리기로 마음 먹었다. 올러는 이날 불펜 피칭을 했는데 그 결과에 따라 28일 두산전 또는 30일 광주 SSG전에 등판할지 여부가 정해진다. 선발 등판 이후엔 1군 엔트리에서 빠진채 휴식에 들어간다.올러는 올시즌 다승 공동 1위(8승), 평균자책점 1위(2.51)를 달리고 있는 KIA 마운드의 기둥이다. 동시에 그는 올시즌 KBO리그 투수들 가운데 가장 많은 이닝을 책임진 주인공이기도 하다. 15경기에서 완봉승 한 차례를 포함해 93.1이닝 동안 1409개의 공을 던졌다. kt 사우어(1449개)에 이어 투구수 2위다. 그만큼 어깨에 피로도 쌓였을 터. 눈 앞의 1승보다 후반기의 안정적인 마운드 운용을 택한 것은 어쩌면 당연했을지도 모른다.24일 선발 등판한 베테랑 양현종을 5회까지만 던지게 한 것도 같은 이유다. 이 감독은 “본인은 자기가 1이닝 정도 더 던지면 불펜이 더 쉴 수 있으니 던지겠다고 하는데 아무래도 후반기를 생각해야 한다. 물론 선발이 오래 던지면 좋지만 양현종은 시즌 130이닝 언저리에서 끊어줘야 롱런할 수 있다. 그래서 빨리 대처하는 편이 낫다고 봤다. 지난해 올러가 100구 이상을 던지다 아팠던 기억도 있다”고 설명했다.한편 KIA는 이날 4차례 아치를 그리는 호쾌한 홈런쇼를 펼치며 키움을 9-4로 꺾었다. KIA는 4연승의 휘파람을 불었고 키움은 9연패의 늪에 빠졌다. 김도영은 2회초 2사 3루서 승부에 쐐기를 박는 우월 투런홈런을 날린데 이어 7회초에도 좌월 솔로포를 가동했다. 시즌 21, 22번째 홈런을 연거푸 쏘아올린 김도영은 LG 외국인 타자 오스틴 딘과 홈런 공동 선두로 올라섰다. 나성범은 2회초 김도영에 이어 백투백 홈런을 작열했다. 시즌 15호이자 팀 5호 연속타자 홈런이다. 7회초 2사 후엔 해럴드 카스트로까지 홈런 레이스에 가담했다. 마운드에선 제임스 네일이 7이닝 동안 삼진 8개를 곁들이며 키움 타선을 2안타 무4사구 무실점으로 꽁꽁 묶었다.