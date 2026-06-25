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KBO, 음주사고 이용규 전 코치에 2년 실격 중징계

박현진 기자
입력 2026-06-25 18:59
수정 2026-06-25 18:59
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이용규. 키움 히어로즈 제공
이용규. 키움 히어로즈 제공


음주사고로 물의를 빚은 이용규 전 키움 플레잉코치가 KBO로부터 2년 실격 처분을 받았다.

KBO는 25일 이 전 코치에 대한 상벌위원회를 열고 “KBO 규약 제 151조 [품위손상행위]에 근거해 1년 실격에 더해 코치로서 선수에게 모범을 보여야 하는 위치임에도 사회적 물의를 일으킨 점, 인명 피해가 발생하는 큰 사고를 일으킨 점에 대한 가중 처벌로 1년 실격을 추가해 총 2년 실격 처분을 결정했다”고 밝혔다. 이 처분은 26일부터 적용된다.

이 전 코치는 지난 12일 오전 6시 25분께 경기도 구리시 아천동의 한 왕복 6차로에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 운전하다 사고를 냈다. 경찰에 따르면 이 전 코치는 적색 신호에 직진하다가 맞은편에서 신호에 따라 유턴하던 승용차를 들이받았으며 충격 여파로 이 전 코치의 차량은 갓길에 정차 중이던 순찰차 후미를 추가로 들이받은 뒤 멈춰 섰다. 경찰이 사고 직후 측정한 이 전 코치의 혈중알코올농도는 면허취소 수치였던 것으로 전해졌다.

이 전 코치는 사고 직후 이 전 코치는 책임을 통감한다며 스스로 은퇴를 선언했다.

박현진 기자
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