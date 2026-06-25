남아공에도 패한 한국, 결국 남의 경기에 32강 달렸다

세줄 요약 홍명보호가 남아프리카공화국에 0-1로 패하며 조별리그 1승 2패, A조 3위로 내려앉았다. 체코전 승리 뒤 멕시코전과 남아공전에서 연패해 자력 32강 진출은 무산됐고, 남은 이틀 동안 다른 조 3차전 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐다. 남아공전 0-1 패배, 조 3위 추락

체코전 승리 뒤 연패로 자력 진출 무산

다른 조 결과 따라 32강 운명 결정

이미지 확대 축구대표팀 선수들이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기에서 아쉬운 표정을 지으며 그라운드를 나서고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 축구대표팀 선수들이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기에서 아쉬운 표정을 지으며 그라운드를 나서고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스

이미지 확대 홍명보 축구대표팀 감독이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기를 지켜보며 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 축구대표팀 감독이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기를 지켜보며 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스

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홍명보호가 졸전을 거듭한 끝에 남아프리카공화국에도 패하며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 3위로 내려앉았다. 이번 대회 1차전 체코를 상대로 2-1 역전승을 거두며 출발한 한국 대표팀은 이어진 2경기에서 모두 패하며 자력 32강 진출은 물거품이 됐다. 결국 앞으로 남은 이틀간 다른 조의 3차전 결과에 따라 홍명보 감독과 태극전사들의 운명이 결정되게 됐다.홍 감독이 이끄는 한국 대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 경기에서 후반 17분 타펠로 마세코에게 실점하며 0-1로 패했다. 이로써 한국은 이번 대회 조별리그 1승 2패(승점 3)로 마감했다. 2차전 종료까지 조1위를 확정지은 멕시코에 이어 2위를 유지했던 한국은 이날 남아공에 비기기만 해도 자력 32강 진출이 가능했으나, 선수들은 결국 더 어려운 길로 빠졌다.지난 19일 2차 멕시코전에서 답답한 경기력 속에 0-1로 패했던 홍 감독은 이날은 ‘원톱’ 손흥민(로스앤젤레스FC)을 벤치에 대기시키고, 그 자리에 앞선 두 경기에서 후반 교체 투입했던 오현규(베식타시)를 두는 등 과감한 전술 변화를 꾀했다.하지만 결과적으로 홍 감독의 결정은 패착이 됐다. 한국은 전반 유효슈팅 0개에 그치며 상대를 위협하지 못했고, 남아공은 유효슈팅 3개를 때려내며 수문장 김승교와 수비진을 괴롭혔다. 그나마 전반은 양 팀 모두 득점 없이 종료됐고, 5만여 만원 관중이 들어찬 스타디움에서는 순간 야유가 쏟아지기까지 했다.홍 감독은 후반 시작과 함께 전반 존재감이 드러나지 않았던 황희찬(울버햄프턴)을 불러들이며 손흥민을 투입했고, 김진규(전북)와 옌스 카스트로프(묀헨 글라트바흐)를 각각 백승호(버밍엄시티)·이태석(아우스트리아 빈)과 교체했다. 후반 15분 설영우(즈베즈다)의 크로스를 받은 오현규가 머리로 방향을 틀어넣었지만, 골키퍼의 손끝에 걸렸다.위기를 넘긴 남아공은 곧바로 역습을 펼쳤다. 후반 17분 한국 진영 왼쪽을 빠르게 파고든 체팡 모레미가 반대편으로 깔아준 패스를 마세코가 왼발로 받아둔 뒤 슛으로 연결해 골망을 출렁였다.홍 감독은 실점 후 한국 수비의 중심 김민재(바이에른 뮌헨)를 박진섭(저장)과 교체하고 최전방 오현규를 조규성(미트윌란)과 바꾸며 공격을 강화했지만, 후반 추가 6분의 시간이 지날 때까지 남아공의 골문을 위협하지도 못했다.이날 이미 32강을 확정 지은 멕시코는 체코를 3-0으로 격파했고, 한국을 꺾은 남아공이 1승 1무 1패(승점 4)를 기록해 조 2위로 32강에 합류했다. 멕시코가 체코를 꺾은 덕분에 조 4위는 면한 한국은 다른 조의 경기 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정됐다.