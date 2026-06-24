류현진 한미 통산 2500탈삼진을 통해 본 탈삼진의 세계

세줄 요약 류현진이 두산전에서 6이닝 2실점으로 호투하며 팀 승리에 디딤돌을 놓았다. 삼진 2개를 추가해 한·미 통산 2500탈삼진까지 8개만 남겼다. KBO와 MLB를 합친 누적 2492탈삼진은 역대급 기록이며, 탈삼진 세계의 위상도 함께 조명됐다. 류현진, 두산전 6이닝 2실점 호투

한·미 통산 2500탈삼진까지 8개 남김

KBO·MLB 누적 2492탈삼진 역대급 기록

이미지 확대 한화 이글스 선발 류현진이 11일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 선발 류현진이 11일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공

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한화 이글스 류현진이 한·미 통산 2500탈삼진 카운트다운에 들어갔다.류현진은 23일 두산과의 홈경기에 선발등판해 6이닝 2실점의 퀄리티 피칭으로 팀 승리에 디딤돌을 놓았다. 이날 삼진 2개를 추가한 류현진은 한·미 통산 2500탈삼진 달성에 8개차로 접근했다. 류현진은 KBO리그에서 1558개의 삼진을 솎아냈고 2013년부터 2023년까지 메이저리그 LA 다저스와 토론토 블루제이스를 거치며 모두 934개의 삼진을 추가했다.탈삼진과 관련해 류현진은 KBO리그에서 독보적인 기록을 보유하고 있다. 류현진은 데뷔 시즌이던 2006년 204개의 탈삼진을 기록했고 2012년 210 탈삼진으로 자신의 단일 시즌 최다 탈삼진 기록을 경신했다. KBO리그 사상 두 차례 이상 한 시즌 200탈삼진을 넘어선 투수는 선동열, 최동원, 류현진 세 명 뿐이다. 류현진은 2006, 2007, 2009, 2010,2012년 등 5차례나 탈삼진 타이틀을 가져가 선동열과 함께 탈삼진왕에 가장 많이 오른 주인공으로 이름을 올렸다. 류현진은 지난해 122탈삼진으로 통산 네 번째로 9시즌 연속 100탈삼진을 기록하면서 KBO리그에서 뛴 모든 시즌에 세 자릿수 탈삼진을 달성했는데 올시즌에도 무난히 100탈삼진을 넘어설 전망이다.그렇다면 개인 통산 2500탈삼진은 어느 정도의 의미를 지닐까? 통산 2500 탈삼진은 메이저리그에서도 단 40명 밖에 달성하지 못한 엄청난 기록이다. 전설적인 강속구 투수 놀란 라이언이 5714개의 탈삼진으로 범점하기 어려운 포스를 뿜어내고 있다. 2위인 랜디 존슨(4875개)과의 격차도 어마어마하다. LA 다저스 시절 류현진의 팀 동료였던 3052개로 이 부문 20위에 랭크돼 있다.일본 프로야구에서도 2500탈삼진을 넘어선 이는 8명 뿐이다. 일본 프로야구의 전설로 통하는 한국계 일본인 카네다 마사이치가 4490탈삼진으로 유일하게 4000탈삼진을 넘어섰고 요네다 테츠야(3388개), 코야마 마사아키(3159개), 스즈키 게이시(3061개) 등이 3000탈삼진 이상을 기록했다.KBO리그에서는 KIA 타이거즈의 간판 양현종이 통산 2226개의 탈삼진으로 매 경기 신기록을 경신하고 있다. 2위에는 송진우(2048개)가 올라있지만 현역인 SSG 랜더스 김광현(2020개)에게 추격당할 가능성이 높다.시즌 최다 탈삼진 기록은 한동안 최동원의 것이었다. 최동원은 1984년 223개의 삼진을 뽑아 무려 37년 동안 기록을 보유했는데 2021년 두산 베어스의 미란다가 225개로 그 기록을 넘어섰다. 지난해엔 한화 코디 폰세와 SSG 드류 앤더슨이 탈삼진 경쟁을 펼치며 각각 252개와 245개로 역대 1, 2위 기록을 다시 썼다. 국내 선수 가운데서는 2022년 키움 히어로즈 안우진이 기록한 224개가 최다다.메이저리그에서는 1886년 매트 킬로이가 무려 513개의 탈삼진을 기록했는데 당시 그의 나이는 20세에 불과했다. 라이언 조차도 이 부문에선 명함을 내밀지 못할 정도다. 라이언은 1973년 383개로 8위에 올라있다. 다만 1위인 킬로이부터 7위까지 모두 메이저리그 초창기인 1884년부터 1886년까지 작성된 것이라 현대식 야구가 자리잡은 이후로는 역시 라이언을 뛰어넘는 ‘닥터K’는 없다고 보는 게 정설이다.일본 프로야구에서는 1968년 에나쓰 유타카가 401개의 삼진을 솎아내 2위 이나오 가즈히사(353개)에 크게 앞서있다. 이나오를 비롯해 300탈삼진을 넘긴 투수가 17명이나 되지만 400탈삼진은 에나쓰가 유일하다.보스턴 레드삭스의 전설 로저 클레멘스는 1986년 4월29일 시애틀전에서 20개의 삼진을 잡아 9이닝 기준 한 경기 최다 탈삼진의 주인공이 됐다. 클레멘스는 10년 뒤인 1996년 9월18일 디트로이트전에서 다시 한 번 20탈삼진을 기록했다. 시카고 커브스의 강속구 투수 케리 우드는 1998년 5월6일 휴스턴 타자들을 20차례나 삼진으로 돌려세워 클레멘스와 어깨를 나란히 했다.KBO리그에서는 류현진이 2010년 5월11일 LG전에서 17탈삼진을 기록한 것이 최다였는데 지난해 5월17일 SSG와의 더블헤더 1차전에서 그의 팀 동료 폰세가 8이닝 동안 18탈삼진을 기록해 전인미답의 고지를 밟았다. 1991년 선동열(당시 해태)도 빙그레전에서 18탈삼진을 기록했지만 연장전 포함 13이닝을 던진 결과였다.연속타자 탈삼진은 1998년 이대진(당시 해태)이 현대전에서 10타자를 연거푸 삼진으로 잡아낸 것이 최다다. SSG 조병현 역시 10연속타자 탈삼진 기록을 공동으로 보유하고 있지만 2024년 6월26일 kt전부터 6월30일 두산전까지 3경기에 걸쳐 작성된 것이라 순도는 떨어진다.