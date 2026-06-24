볼빅, 더현대 서울서 체험형 팝업 브랜드존 운영… 야광 골프볼 등 공개

세줄 요약 볼빅이 여름 야간 라운드 시즌을 맞아 더현대 서울에서 체험형 브랜드존을 운영했다. 비비드 루미나와 엑시아 루미나, UV 축광 파우치를 소개하고 퍼팅존, 사은품 행사, 안소현 사인회와 박성식 레슨도 마련했다. 더현대 서울서 볼빅 체험형 팝업 운영

루미나 시리즈·UV 축광 파우치 공개

퍼팅존·사은품·사인회 등 이벤트 진행

이미지 확대 볼빅이 서울 여의도 더현대 서울에서 고객 체험형 팝업 브랜드존을 운영한다. 볼빅 제공 닫기 이미지 확대 보기 볼빅이 서울 여의도 더현대 서울에서 고객 체험형 팝업 브랜드존을 운영한다. 볼빅 제공

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국산 골프 브랜드 볼빅이 여름철 야간 라운드 시즌을 맞아 고객 체험형 팝업 브랜드존을 선보인다.볼빅은 오늘(24일)부터 다음달 12일까지 서울 여의도 더현대 서울에서 브랜드존을 운영한다고 밝혔다. 이번 행사는 주·야간 모두 활용할 수 있는 올데이 골프볼인 ‘비비드 루미나’와 ‘엑시아 루미나’를 중심으로, 야광 기능을 한층 강화해주는 신제품 ‘UV 축광 파우치’를 함께 소개하는 자리로 마련됐다.루미나 시리즈는 볼빅의 컬러 기술력에 야광·형광 기능을 결합한 제품으로, 낮과 밤을 가리지 않고 라운드를 즐길 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 특히 새롭게 출시된 UV 축광 파우치는 라운드 중 루미나 볼을 보관하는 것만으로 약 1분 만에 400nm 자외선을 축적해 강력한 야광 효과를 구현, 야간 플레이의 시인성과 재미를 높여준다는 설명이다.행사 기간 브랜드존에서는 방문객들이 루미나 야광볼의 성능을 직접 체험할 수 있는 퍼팅존이 운영된다. 이와 함께 다양한 현장 이벤트와 사은품 증정 행사도 진행될 예정이다.다음달 2일에는 특별 프로그램도 마련된다. 낮 12시부터 KLPGA 프로골퍼 안소현의 팬 사인회가 열리며, 골프 유튜버로 활동 중인 박성식의 퍼팅 레슨도 진행돼 골프 팬들의 관심을 모을 전망이다.