역시 신진서! 우승 보인다…변상일 꺾고 쏘팔코사놀 2연승

일찌감치 승부 결정…대회 6연패 조준

이미지 확대 신진서 9단이 23일 경기도 성남시 판교 K바둑 스튜디오에서 열린 제6기 쏘팔코사놀 최고기사 결정전 2국에서 변상일 9단과 승부하고 있다. 2026.6.23 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 신진서 9단이 23일 경기도 성남시 판교 K바둑 스튜디오에서 열린 제6기 쏘팔코사놀 최고기사 결정전 2국에서 변상일 9단과 승부하고 있다. 2026.6.23 한국기원 제공

세줄 요약 랭킹 1위 신진서 9단이 쏘팔코사놀 최고기사 결정전 2국에서 변상일 9단을 165수 만에 흑 불계승으로 제압했다. 종합전적 2-0으로 앞서며 우승까지 1승만 남겼고, 25일 3국에서 승리하면 대회 6연패를 완성한다. 신진서, 변상일 꺾고 2연승 달성

종합전적 2-0, 우승까지 1승 남김

3국 승리 시 쏘팔코사놀 6연패 확정

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랭킹 1위 신진서 9단이 제6기 쏘팔코사놀 최고기사 결정전에서 2연승을 달리며 대회 6연패에 성큼 다가섰다.신 9단은 23일 경기도 성남시 판교 K바둑 스튜디오에서 열린 대회 2국에서 변상일 9단에 165수 만에 흑 불계승을 거두며 종합전적 2-0으로 앞서갔다. 신 9단이 1승만 더 거두면 우승을 차지한다.1국에서 시종일관 팽팽했던 것과 달리 2국은 변 9단이 좌변 전투에서 착각하는 바람에 일찌감치 승부가 기울었다. 패색이 짙어진 변 9단이 우변에서 변화를 모색했으나 신 9단의 철벽 방어를 뚫지 못하자 결국 빠르게 돌을 던졌다.이날 승리로 신 9단은 변 9단과 상대 전적을 40승 9패로 만들었다. 쏘팔코사놀 최고기사 결정전에서 1~5기까지 모두 우승하며 5연패를 달성했던 신 9단은 25일 3국에서 승리하면 6연패를 달성하게 된다.신 9단은 “초반을 편하게 시작한 점이 어제와 달랐고 중반에 일찍 승기를 잡았다고 느꼈다”라며 “첫판이 중요했는데 이겨서 오늘 기세를 탄 것 같고 하루 쉬는 동안 준비를 더 철저히 하겠다”고 말했다.제6기 쏘팔코사놀 최고기사결정전은 인포벨이 후원하고 한국기원이 주최·주관하며 K바둑이 주관방송을 맡았다. 우승 상금은 7000만원, 준우승 상금은 3500만원이며 본선 제한 시간은 시간누적방식으로 각자 1시간에 추가시간 30초가 주어진다.