2153명 몰린 연천 파크골프… 첫 전국 최강자 탄생

우승 상금 1000만원, 총상금 5500만원

72홀 결선 승부 스포츠·관광 축제 ‘성황’

이미지 확대 전국 최강 가린 연천 파크골프대회 입상자들 모습 22일 경기 연천군 군남면 연천파크골프장에서 열린 ‘2026 연천 전국파크골프대회’ 시상식에서 남녀 개인전 입상자들이 기념촬영을 하고 있다. 연천군체육회와 서울신문이 공동 주최한 이번 대회에는 전국에서 2153명이 예선에 참가했으며, 이 가운데 360명이 결선에 올라 이틀간 총 72홀 스트로크 방식으로 전국 최강자를 가렸다. 남녀 개인전 입상자 46명에게 총상금 5500만원이 수여됐다. 남자부에서는 이영일 선수가 226타로, 여자부에서는 이다경 선수가 237타로 1위를 차지해 각각 1000만원의 우승 상금을 받았다. 닫기 이미지 확대 보기 전국 최강 가린 연천 파크골프대회 입상자들 모습 22일 경기 연천군 군남면 연천파크골프장에서 열린 ‘2026 연천 전국파크골프대회’ 시상식에서 남녀 개인전 입상자들이 기념촬영을 하고 있다. 연천군체육회와 서울신문이 공동 주최한 이번 대회에는 전국에서 2153명이 예선에 참가했으며, 이 가운데 360명이 결선에 올라 이틀간 총 72홀 스트로크 방식으로 전국 최강자를 가렸다. 남녀 개인전 입상자 46명에게 총상금 5500만원이 수여됐다. 남자부에서는 이영일 선수가 226타로, 여자부에서는 이다경 선수가 237타로 1위를 차지해 각각 1000만원의 우승 상금을 받았다.

이미지 확대 22일 경기 연천군 군남면 연천파크골프장에서 열린 ‘2026 연천 전국파크골프대회’ 경품추첨식에서 행운의 주인공들이 기념촬영을 하고 있다. 연천군체육회와 서울신문이 공동 주최한 이번 대회에는 전국 2153명이 예선에 참가했으며, 이 가운데 360명이 결선에 올라 이틀간 총 72홀 스트로크 방식으로 전국 최강자를 가렸다. 남녀 개인전 입상자 46명에게 총상금 5500만원이 수여됐다. 닫기 이미지 확대 보기 22일 경기 연천군 군남면 연천파크골프장에서 열린 ‘2026 연천 전국파크골프대회’ 경품추첨식에서 행운의 주인공들이 기념촬영을 하고 있다. 연천군체육회와 서울신문이 공동 주최한 이번 대회에는 전국 2153명이 예선에 참가했으며, 이 가운데 360명이 결선에 올라 이틀간 총 72홀 스트로크 방식으로 전국 최강자를 가렸다. 남녀 개인전 입상자 46명에게 총상금 5500만원이 수여됐다.

이미지 확대 이번에 첫 경기가 열린 임진강변 연천군파크골프장은 2021년 총사업비 21억원을 투입해 3만 8478㎡ 부지에 조성된 36홀 규모의 공인 파크골프장이다. 닫기 이미지 확대 보기 이번에 첫 경기가 열린 임진강변 연천군파크골프장은 2021년 총사업비 21억원을 투입해 3만 8478㎡ 부지에 조성된 36홀 규모의 공인 파크골프장이다.

세줄 요약 연천구석기축제기념 전국 파크골프대회가 이틀간 결선을 끝으로 막을 내렸다. 전국 2153명이 예선에 참가했고, 360명이 결선에서 72홀 스트로크 방식으로 순위를 겨뤘다. 남자부 이영일, 여자부 이다경이 초대 우승을 차지했다. 전국 2153명 참가, 연천서 첫 최강자 탄생

이틀간 72홀 스트로크, 치열한 순위 경쟁

남자 이영일·여자 이다경 초대 우승

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전국 파크골프 최강자를 가리는 ‘2026 연천구석기축제기념 전국 파크골프대회’가 22일 연천군 군남면 진상리 연천파크골프장에서 이틀간의 결선을 끝으로 성황리에 막을 내렸다. 대회는 연천군체육회와 서울신문이 공동 주최했다.이번 대회에는 전국에서 2153명이 예선에 참가했으며, 지난 6일부터 20일까지 권역별 예선을 통과한 360명이 21~22일 결선에서 우승을 다퉜다.결선은 연천파크골프장 A·B·C·D코스(36홀)에서 샷건 방식으로 진행됐다. 선수들은 이틀 동안 하루 36홀씩 총 72홀을 돌며 누적 타수를 합산하는 스트로크 방식으로 순위를 가렸고, 마지막 홀까지 치열한 접전이 이어졌다. 경기는 대한파크골프협회 경기규칙에 따라 치러졌으며, 종료 후 남녀 개인전 시상이 진행됐다. 시상식에서는 남녀 개인전 입상자 46명에게 총상금 5500만원이 지급됐다. 남녀 우승자에게는 각각 1000만원, 2~5위에게는 500만~50만원의 상금이 각각 수여됐다.이번 첫 대회 남자부에서는 이영일 선수가 합계 226 타를 기록하며 우승을 차지했고, 여자부에서는 이다경 선수가 합계 237타로 정상에 올랐다.시상식 직전에는 파크골프채와 경기용품, 지역 특산품 등을 경품으로 한 행운권 추첨이 열렸다. 참가 선수와 가족들은 전곡리 선사유적지와 한탄강 유네스코 세계지질공원, 재인폭포 등 지역 관광지 등을 둘러보며 스포츠와 관광을 함께 즐겼다.김덕현 연천군수는 “이번 대회가 스포츠와 관광이 함께 성장하는 계기가 됐다”며 “전국 최고의 파크골프 환경을 조성해 스포츠 관광도시 연천의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.김성수 서울신문 사장은 “전국 규모 대회가 성공적으로 마무리될 수 있도록 함께해 준 참가 선수와 관계자들에게 감사드린다”며 “앞으로도 파크골프 저변 확대와 생활체육 활성화를 위해 더욱 수준 높은 대회를 만들겠다”고 말했다.연천군 관계자는 “전국 최대 규모의 예선 참가자와 국내 최고 수준의 상금을 바탕으로 열린 이번 대회는 연천의 체육시설과 관광자원을 널리 알리며 스포츠와 관광이 어우러진 생활체육 축제로 성공적으로 마무리됐다”고 밝혔다.