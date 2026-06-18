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체육공단, 한국 e스포츠협회와 청소년 생활체육 참여 확대 등 위한 업무협약 체결

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-06-18 16:01
수정 2026-06-18 16:01
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국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 18일 한국e스포츠협회와 함께 10대 청소년의 생활체육 참여 확대 및 건강한 게임 문화 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

지난 16일 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 업무협약식에서 양 기관은 ‘국민체력100’을 활용한 청소년 맞춤 체력 관리 및 찾아가는 교내 e스포츠 대회 등 일선 학교와 연계한 다양한 프로그램을 이어가기로 했다.

체육공단은 최근 10대 청소년의 낮은 생활체육 참여율과 미디어 이용 증가에 따른 신체활동 부족 문제가 부각됨에 따라 청소년에게 친숙한 여가 문화인 ‘e스포츠’를 활용한 맞춤형 체력 관리 모델을 구상했다.

하형주 이사장은 “e스포츠를 즐기는 청소년에게 신체활동의 중요성을 알리고 게임과 운동이 조화롭게 병행되는 환경을 만드는 것이 이번 협약의 핵심”이라며 “앞으로도 청소년이 건강한 신체를 바탕으로 건전한 게임 문화를 누릴 수 있도록 다양한 맞춤형 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이제훈 전문기자
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