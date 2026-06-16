두산, 3년째 소방가족에 값진 추억선물

이미지 확대 두산이 ‘소방가족의 날’을 맞아 16일 KT에 1119명의 소방가족들을 초청한 가운데 김소수(전 소방관)씨, 김성은 소방위(강북소방서 현장대응단), 김성민 소방위(경기시흥소방서) 등 삼부자가 시구-시타-시포를 진행하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 두산이 ‘소방가족의 날’을 맞아 16일 KT에 1119명의 소방가족들을 초청한 가운데 김소수(전 소방관)씨, 김성은 소방위(강북소방서 현장대응단), 김성민 소방위(경기시흥소방서) 등 삼부자가 시구-시타-시포를 진행하고 있다.

이미지 확대 박정원 두산 구단주(왼쪽 두 번째)가 16일 ‘두산베어스 소방가족의 날’을 맞아 시구자로 나선 김소수(전 소방관, 왼쪽 세 번째)씨, 그의 아들 김성은 소방위(강북소방서 현장대응단, 왼쪽 네 번째)), 김성민 소방위(경기시흥소방서, 왼쪽 첫 번째) 등 삼부자를 만나 노고에 감사하는 의미로 기념품을 전달하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 박정원 두산 구단주(왼쪽 두 번째)가 16일 ‘두산베어스 소방가족의 날’을 맞아 시구자로 나선 김소수(전 소방관, 왼쪽 세 번째)씨, 그의 아들 김성은 소방위(강북소방서 현장대응단, 왼쪽 네 번째)), 김성민 소방위(경기시흥소방서, 왼쪽 첫 번째) 등 삼부자를 만나 노고에 감사하는 의미로 기념품을 전달하고 있다.

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두산이 16일 잠실구장에서 벌어진 KT전에 소방가족 1119명을 초청해 값진 추억을 선물했다.두산은 3년 연속 ‘소방가족의 날’ 행사를 진행해 현직 소방공무원과 가족, 순직 소방관 유가족을 초청해 그들의 헌신과 희생에 감사를 전하고 있다. 이 행사는 소방관들의 노고에 각별한 관심을 갖고 ‘소방가족 마음돌봄’ 프로그램 등으로 소방관들을 지원하고 있는 구단주 박정원 두산그룹 회장의 아이디어에서 출발했다.특히 이날은 35년간 소방관 재직 후 은퇴한 83세의 퇴직 소방관 김소수 씨가 시구를 맡았는데 그의 두 아들 김성은 소방위(강북소방서 현장대응단)가 시타, 김성민 소방위(경기시흥소방서)가 시포자로 나서 눈길을 끌었다. 박 구단주는 2회초 종료 후 소방가족들이 모인 구역을 찾아 김소수 소방관에게 119번이 적힌 유니폼 액자와 함께 모자, 로고볼 등이 담긴 베어스 굿즈 박스를 직접 전달했다. 김성민 소방위도 방화복을 리사이클한 가방을 박 구단주에게 선물하며 감사를 표했다.김소수 소방관은 행사를 마친 뒤 “여러분이 안전하게 행복하게 사시는 모습을 볼 때마다 소방관으로서 긍지를 느낀다”며 눈시울을 붉혔고 김성민 소방위도 “아버지가 오랜만에 소방복을 입고 강인한 모습을 보여주셨다. 아들로서 너무 행복하다”고 말했다.