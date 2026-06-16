아! 우승 다 왔는데…中 기사에 꺾인 신민준, LG배 준우승 마무리

1국 반집승 거둔 이후 내리 2·3국 내줘

왕싱하오 첫 우승…메이저 두 번째 왕좌

이미지 확대 신민준 9단이 16일 전북 전주시 한옥호텔 왕의지밀에서 열린 제31회 LG배 기왕전 결승 3번기 최종국이 끝난 뒤 왕싱하오 9단과 복기하고 있다. 2026.6.16 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 신민준 9단이 16일 전북 전주시 한옥호텔 왕의지밀에서 열린 제31회 LG배 기왕전 결승 3번기 최종국이 끝난 뒤 왕싱하오 9단과 복기하고 있다. 2026.6.16 한국기원 제공

세줄 요약 신민준 9단이 LG배 결승 3번기 최종국에서 중국 왕싱하오 9단에게 패하며 준우승으로 마무리했다. 1국을 먼저 잡았지만 2, 3국을 내리 내주며 2연패를 당했고, 사상 첫 대회 2연패 도전도 무산됐다. 신민준, LG배 결승 최종국 패배로 준우승 마무리

1국 승리 뒤 2·3국 연패, 사상 첫 2연패 도전 무산

왕싱하오, LG배 첫 우승과 두 번째 메이저 타이틀

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사상 최초로 LG배 연속 우승에 도전했던 신민준 9단의 도전이 아쉽게 준우승으로 끝났다.신 9단은 16일 전북 전주시 한옥호텔 왕의지밀에서 열린 제31회 LG배 기왕전 결승 3번기 최종국에서 중국의 왕싱하고 9단에 183수 만에 백 불계패했다. 1국을 승리하며 기분 좋게 출발했지만 내리 2연패를 당하며 1승 2패로 준우승을 차지했다.이날 대국은 반집으로 갈린 1, 2국과 달리 초반부터 중앙 공방전이 벌어졌다. 접전 중 신 9단이 다소 무리하게 상대 돌을 끊어갔고 이를 왕싱하오 9단이 정교하게 타개하며 주도권을 가져갔다. 신 9단이 상변 대마 공격에 승부를 걸었으나 왕싱하오 9단의 철벽수비에 막혔고 비교적 빠르게 돌을 던졌다.신 9단은 지난 14일 열린 결승 1국에서 308수 만에 흑 반집승을 거두며 먼저 1승을 가져갔다. 그러나 15일 2국에서 328수 만에 백 반집패하며 아쉽게 우승을 놓쳤고 최종국에서도 왕싱하오 9단의 벽을 넘지 못하고 아쉽게 무릎을 꿇었다. 지난 1월 제30회 대회에서 우승했던 기세를 몰아 사상 처음으로 LG배 2연패에 도전했지만 무산됐다.중국랭킹 4위 왕싱하오 9단은 준결승에서 신진서 9단을 꺾은 데 이어 결승에서마저 한국기사를 또 꺾으며 기세를 올렸다. 그의 LG배 첫 우승이다. 지난해 제1회 북해신역배 세계바둑오픈에서 첫 메이저 세계대회 우승을 차지했던 왕싱하오 9단은 이번 대회를 통해 두 번째 메이저 세계대회 우승을 차지했다. 두사람의 상대전적도 왕싱하오 9단이 4승 2패로 앞선다.국후 인터뷰에서 왕싱하오 9단은 “초반부터 연구된 포석이 등장해 잘 풀렸고 좋은 경기력의 내용을 보여준 것 같다”라며 “LG배를 우승하여 굉장히 기쁘고 과정에서 아쉬움도 있었지만 전반적으로 평소보다 좋은 실력을 발휘했다. 특별한 계획은 없고 앞으로도 매판 최선을 다해 정진하겠다”는 소감을 전했다.중국은 이번 우승으로 LG배 통산 우승 횟수를 13회로 늘렸다. 역대 한국이 15회, 중국이 13회, 일본이 2회, 대만이 1회 우승했다. 왕싱하오 9단은 우승 상금 3억원 신 9단은 준우승 상금 1억원을 각각 받는다.