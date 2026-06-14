한국여자오픈 출전 프로 선수, 낙뢰 중단 경적 울린 후 경기하다 실격

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한국여자오픈 출전 프로 선수, 낙뢰 중단 경적 울린 후 경기하다 실격

권훈 기자
입력 2026-06-14 15:59
수정 2026-06-14 15:59
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세줄 요약
  • 낙뢰 경보 경적 뒤에도 퍼팅 지속
  • 경기위원회 적발로 즉각 실격 처리
  • 공동 13위·상금 기회까지 상실
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메르세데스-벤츠 한국여자오픈 최종일에 티샷을 준비하는 한아름. 대회조직위 제공.
메르세데스-벤츠 한국여자오픈 최종일에 티샷을 준비하는 한아름. 대회조직위 제공.


한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수 한아름이 메이저대회 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 최종일에 낙뢰 경보로 인한 경기 중단 경적이 울린 뒤에도 경기를 계속하다 실격당했다.

한아름은 14일 경기 양주시 레이크우드CC(파71)에서 열린 대회 4라운드 18번 홀(파4)에서 볼을 그린에서 경기 중단 경적을 들었다.

낙뢰로 인한 경기 중단 경적이 울리면 선수는 즉각 플레이를 중단하고 코스를 벗어나 대피 지점으로 이동해야 한다.

하지만 한아름은 경적이 울린 뒤에도 퍼팅을 했다가 경기위원회에 적발됐고 즉각 실격당했다.

프로 대회에서 경기 중단 경적은 낙뢰 등 기상 악화 때와 해가 져서 더는 경기를 진행할 수 없다고 판단될 때다. 일몰 경기 중단 경적이 울릴 때는 선수는 경기를 하던 홀을 마무리할 수 있다.

한아름은 기상 악화 때 경기 중단과 일몰 경기 중단을 헛갈린 것으로 보인다.

실격되기 전 한아름은 합계 4오버파로 공동 13위를 달리고 있었다. 실격되지 않고 끝까지 순위를 지켰다면 2000만원 가량의 상금을 받을 수 있었다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

규정을 숙지하고 않고 무심코 한 행동이 거액의 손실로 이어진 셈이다. 상금랭킹 80위(3997만원)인 한아름에게는 뼈아픈 실수가 됐다.
권훈 기자
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