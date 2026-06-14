한국여자오픈 출전 프로 선수, 낙뢰 중단 경적 울린 후 경기하다 실격

세줄 요약 KLPGA 한아름이 한국여자오픈 최종일 낙뢰 경보 경적이 울린 뒤에도 경기를 계속해 실격했다. 선수는 즉시 플레이를 멈추고 대피해야 하지만, 한아름은 18번 홀에서 퍼팅을 이어가 적발됐다. 일몰 중단과 혼동한 것으로 보이며, 공동 13위와 상금도 놓쳤다. 낙뢰 경보 경적 뒤에도 퍼팅 지속

경기위원회 적발로 즉각 실격 처리

공동 13위·상금 기회까지 상실

이미지 확대 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 최종일에 티샷을 준비하는 한아름. 대회조직위 제공. 닫기 이미지 확대 보기 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 최종일에 티샷을 준비하는 한아름. 대회조직위 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수 한아름이 메이저대회 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 최종일에 낙뢰 경보로 인한 경기 중단 경적이 울린 뒤에도 경기를 계속하다 실격당했다.한아름은 14일 경기 양주시 레이크우드CC(파71)에서 열린 대회 4라운드 18번 홀(파4)에서 볼을 그린에서 경기 중단 경적을 들었다.낙뢰로 인한 경기 중단 경적이 울리면 선수는 즉각 플레이를 중단하고 코스를 벗어나 대피 지점으로 이동해야 한다.하지만 한아름은 경적이 울린 뒤에도 퍼팅을 했다가 경기위원회에 적발됐고 즉각 실격당했다.프로 대회에서 경기 중단 경적은 낙뢰 등 기상 악화 때와 해가 져서 더는 경기를 진행할 수 없다고 판단될 때다. 일몰 경기 중단 경적이 울릴 때는 선수는 경기를 하던 홀을 마무리할 수 있다.한아름은 기상 악화 때 경기 중단과 일몰 경기 중단을 헛갈린 것으로 보인다.실격되기 전 한아름은 합계 4오버파로 공동 13위를 달리고 있었다. 실격되지 않고 끝까지 순위를 지켰다면 2000만원 가량의 상금을 받을 수 있었다.규정을 숙지하고 않고 무심코 한 행동이 거액의 손실로 이어진 셈이다. 상금랭킹 80위(3997만원)인 한아름에게는 뼈아픈 실수가 됐다.