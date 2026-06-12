中 바둑기사 꺾었다 LG배는 역시 신민준의 무대…사상 첫 2연패 도전

준결승서 中 양카이원 꺾고 결승 진출

신진서 꺾은 왕싱하오와 13일 맞대결

이미지 확대 신민준 9단이 12일 전북 전주시 한옥호텔 왕의지밀에서 열린 제31회 LG배 4강에서 중국의 양카이원 9단을 상대하고 있다. 2026.6.12 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 신민준 9단이 12일 전북 전주시 한옥호텔 왕의지밀에서 열린 제31회 LG배 4강에서 중국의 양카이원 9단을 상대하고 있다. 2026.6.12 한국기원 제공

세줄 요약 신민준 9단이 제31회 LG배 4강에서 중국 양카이원 9단을 186수 만에 백 불계승으로 꺾고 결승에 올랐다. 25회와 30회 대회 우승자인 그는 대회 사상 첫 2연패에 도전한다. 결승 상대는 왕싱하오 9단이다. 신민준, LG배 4강서 양카이원 제압

사상 첫 대회 2연패 도전권 확보

결승 상대는 생애 첫 진출 왕싱하오

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘LG배의 남자’ 신민준 9단이 LG배 사상 첫 2연패에 도전한다.신 9단은 12일 전북 전주시 한옥호텔 왕의지밀에서 열린 제31회 LG배 4강에서 중국의 양카이원 9단을 상대로 186수 만에 백 불계승을 거두며 결승 진출에 성공했다. 지난 25회 대회와 30회 대회에서 우승을 차지했던 신 9단은 이로써 대회 2연패에 도전하게 됐다.이날 대국은 중반까지 팽팽한 접전이 이어졌지만 신 9단이 중반 이후 주도권을 잡으며 우세한 경기로 흘러갔다. 불리해진 양카이원 9단이 40여 수를 더 두며 반전을 노렸지만 신 9단이 승기를 굳히면서 역전 가능성이 희미해지자 결국 돌을 던졌다.그간 30번의 대회를 치른 LG배는 이창호 9단이 4회 우승(1·3·5·8회), 신진서 9단이 3회 우승(24·26·28회) 등 멀티 우승자가 여러 명 있었지만 2회 연속 우승한 기사는 나오지 않았다. 왕싱하오 9단과 맞붙은 신진서 9단은 초반 어려운 형세를 극복하지 못하고 153수 만에 패하며 아쉽게도 결승 진출에 실패했다.결승은 13일 휴식 후 14일부터 3번기로 열린다. 신 9단과 왕싱하오 9단의 상대 전적은 신 9단이 1승 2패로 밀린다.신 9단은 대국 후 인터뷰에서 “4강이 중요한 승부라고 생각해 긴장했지만 승리할 수 있어 기쁘다”며 “왕싱하오는 매우 강한 선수라 기보 분석도 많이 했지만 뚜렷한 약점을 찾지 못했다. 하루 동안 컨디션을 잘 관리해 결승에서 좋은 바둑을 보여드리겠다”고 말했다.생애 첫 LG배 결승에 진출한 왕싱하오 9단은 “신진서를 상대로 많은 준비를 했고 중간에 어려운 순간도 있었지만 전반적으로 순조롭게 풀렸다”면서 “신민준 역시 만만치 않은 강자이고 이번 대회에서 컨디션도 좋아 보인다. 편안한 마음으로 결승전을 준비하겠다”고 각오를 밝혔다.LG배 우승 상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다. 본선 제한 시간은 각자 3시간에 40초 초읽기 5회가 주어진다.