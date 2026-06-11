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체육공단, 지역상생 위해 올림픽기관념 유휴상품 기부

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-06-11 10:04
수정 2026-06-11 10:04
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국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 11일 지역 상생과 나눔 실천을 위해 서울올림픽기념관의 장기 휴관으로 보관 중이던 의류 등 4000여 점의 상품을 지난 5일 밀알복지재단 굿윌스토어에 기부했다고 밝혔다.

기부된 상품은 10일 밀알복지재단 주관으로 열린 ‘제4회 롯데월드 플리마켓’을 통해 국민에게 판매됐으며 판매 수익금은 전액 장애인 근로자의 안정적인 경제 자립을 위해 쓰일 예정이다.

체육공단 관계자는 “시기를 놓쳐 버려질 수 있었던 상품이 뜻깊은 행사를 만나 의미 있게 사용될 수 있어 기쁘게 생각한다”라며 “앞으로도 지역사회의 어려운 이웃과 동행할 수 있는 다양한 활동을 이어갈 것”이라고 전했다.

이제훈 전문기자
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