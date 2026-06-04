2년 뒤 PGA투어는 사실상 1, 2부 승강제…메이저대회 포함한 20여개 대회는 1부, 나머지는 상금 적은 2부

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세줄 요약 PGA투어가 2028년부터 사실상 1·2부 승강제로 바뀐다. 메이저대회와 플레이어스 챔피언십을 포함한 20여개 대회는 1부 트랙1로, 나머지는 상금이 적은 트랙2로 운영된다. 1부 잔류와 승격 경쟁이 더 치열해질 전망이다. PGA투어, 2028년부터 사실상 1·2부제 재편

메이저 포함 20여개 대회는 1부 트랙1 편성

상위 90위 잔류, 하위 30명 강등 승강제 도입

이미지 확대 연설하는 PGA투어 최고경영자(CEO) 브라이언 롤랩. 닫기 이미지 확대 보기 연설하는 PGA투어 최고경영자(CEO) 브라이언 롤랩.

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미국프로골프(PGA) 투어가 2028년부터는 사실상 1, 2부제로 나뉜다.PGA투어 최고경영자(CEO) 브라이언 롤랩은 4일(한국시간) PGA투어 홈페이지를 통해 “2028년 이후부터 PGA 투어는 상위 그룹이 출전하는 대회(트랙1)와 하위 그룹이 출전하는 대회(트랙2)로 나뉘어 열릴 것”이라고 말했다.롤랩은 이 계획이 아직 검토 중이지만 25일 트래블러스 챔피언십이 개막하기 전 열리는 이사회에서 구체적인 내용이 나올 것이라고 덧붙였다.롤랩이 언급한 트랙1은 15～18개의 대회로 구성된다. 4대 메이저대회와 플레이어스 챔피언십을 포함하면 20여개 대회가 트랙1에 포함되는 셈이다.트랙2는 상금이 트랙1보다 적은 대회로 치러진다.트랙1 대회 출전 규모는 120～130명이지만 이듬해에도 트랙1 출전을 보장받으려면 상위 90위 이내에 들어야 한다. 하위 30명은 트랙2로 내려가고 트랙2 상위 30명이 트랙1으로 올라오는 승강제가 실시된다.롤랩은 “앞으로는 트랙1에서 살아남으려는 선수와 트랙1로 올라가려는 선수들이 경쟁하는 모습을 보게 될 것”이라고 말했다.