통산 20승 박민지, 이번엔 단일 대회 최다 우승·통산 최다승 신기록 도전

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세줄 요약 통산 20승을 달성한 박민지가 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 단일 대회 최다 우승과 통산 최다승 신기록에 도전한다. 4년 연속 우승한 대회인 만큼 기대가 크고, 지난해 부진했던 성문안CC에서 반등을 노린다. 통산 20승 박민지, 대기록 동시 도전

셀트리온 퀸즈 마스터즈 4연패 인연

성문안CC 부진 씻고 신기록 노림

이미지 확대 박민지가 지난달 31일 Sh 수협은행 MBN 여자오픈에서 우승해 통산 20승을 달성하고선 두팔을 치켜들고 기뻐하고 있다. 박민지는 5일부터 사흘 동안 강원 원주시 성문안CC에서 열리는 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 단일 대회 5승과 통산 21승이라는 신기록에 도전한다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박민지가 지난달 31일 Sh 수협은행 MBN 여자오픈에서 우승해 통산 20승을 달성하고선 두팔을 치켜들고 기뻐하고 있다. 박민지는 5일부터 사흘 동안 강원 원주시 성문안CC에서 열리는 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 단일 대회 5승과 통산 21승이라는 신기록에 도전한다. KLPGA 제공.

이미지 확대 이가영이 버디를 잡아내고 주먹을 불끈 쥐어 보이고 있다. 지난해 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승한 이기영은 올해 대회 2연패를 노린다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 이가영이 버디를 잡아내고 주먹을 불끈 쥐어 보이고 있다. 지난해 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승한 이기영은 올해 대회 2연패를 노린다. KLPGA 제공.

이미지 확대 방신실의 시원한 드라이버 스윙. 방신실은 작년 셀트리온 퀸즈 마스터즈 2라운드에서 10언더파 62타를 쳐 코스레코드를 세웠다. KLPGA제공. 닫기 이미지 확대 보기 방신실의 시원한 드라이버 스윙. 방신실은 작년 셀트리온 퀸즈 마스터즈 2라운드에서 10언더파 62타를 쳐 코스레코드를 세웠다. KLPGA제공.

이미지 확대 셀트리온 퀸즈 마스터즈 포스터. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 셀트리온 퀸즈 마스터즈 포스터. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 통산 20승이라는 금자탑을 쌓은 박민지가 이번에는 단일 대회 최다 우승과 통산 최다승이라는 두가지 신기록 동시 달성에 도전한다.박민지는 오는 5일부터 사흘 동안 강원 원주시 성문안CC(파72)에서 열리는 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈(총상금 15억원)에 출전한다.2019년 출범해 코로나19 사태 탓에 대회를 치르지 못한 2020년을 빼고 6번 열린 셀트리온 퀸즈 마스터즈의 역사는 박민지와 함께 했다고 해도 과언이 아니다.박민지는 2021년부터 2024년까지 이 대회에서 4년 연속 우승했다.KLPGA투어에서 단일 대회 3연패도 고 구옥희, 박세리, 강수연, 김해림 등 4명 밖에 이루지 못한 대기록인데 4연속 우승은 박민지만 밟아본 전인미답의 경지다.박민지가 올해 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승하면 KLPGA투어 최초로 단일 대회 5차례 우승이라는 신기원을 이룬다.현재 KLPGA투어 단일 대회 최다 우승 기록 4승은 박민지와 고우순 둘이 갖고 있다. 고우순은 KLPGA챔피언십에서 1990년, 1992년, 1994년, 1996년 우승했다.박민지는 또 KLPGA투어 최다승(20승)을 공유한 고 구옥희, 신지애를 따돌리고 최다승 신기록인 21승을 쌓을 기회다.대기록 수립 가능성은 적지 않다.지난달 31일 Sh수협은행 MBN 여자오픈 최종 라운드에서 8언더파를 몰아치며 2년 가까이 미뤄왔던 통산 20승을 달성한 박민지는 경기력과 자신감이 최고조에 올랐다.숙제는 작년부터 셀트리온 퀸즈 마스터즈를 개최하는 성문안CC와 궁합이다. 박민지는 2019년 울산 보라CC에서 열린 1회 대회에서 공동8위를 차지한 뒤 2021년에는 경기 파주시 서서울CC에서 처음 우승했고, 2022년부터 2024년까지는 설해원에서 내리 우승했다. 하지만 작년에 성문안CC로 옮겨 치른 작년 대회 때는 공동40위에 그쳤다.박민지는 “작년의 나와 올해 나는 다르다. 샷도, 마음가짐도 달라졌다”며 지난해 부진을 씻고 다시 한번 ‘셀트리온의 여왕’으로 거듭나겠다는 각오다. 박민지는 “이번 대회도 좋은 성적으로 마무리하고 싶다. 성문안CC는 영리한 플레이를 해야 하는 곳이다. 내 플레이가 맞아떨어진다면 좋은 성적이 날 것”이라고 의욕을 보였다.지난해 이 대회에서 우승한 이가영은 타이틀 방어에 나선다. 최근 2차례 대회에서 연속 톱10에 진입하는 상승세를 탄 이가영은 “좋은 결과가 있었던 대회인만큼 긍정적인 생각을 가지고 대회에 임하려 한다”면서 “현재 컨디션과 샷 감각이 좋아지고 있기 때문에 타이틀 방어에 성공할 수 있으면 좋겠다”고 각오를 다졌다.성문안CC와 각별한 인연이 있는 방신실도 유력한 우승 후보로 꼽힌다.방신실은 2023년 E1 채리티 오픈이 성문안CC에서 열렸을 때 생애 첫 우승을 거뒀다. 또 작년 셀트리온 퀸즈 마스터즈 2라운드에서 친 10언더파 62타는 성문안CC 코스레코드로 남아있다.같은 기간 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 근교 리비에라CC(파72)에서는 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저대회인 US여자오픈(총상금 1200만 달러)가 열린다. 김효주, 김세영, 유해란, 윤이나, 황유민, 최혜진 등 LPGA투어에서 뛰는 선수 뿐 아니라 김민솔, 유현조, 홍정민, 이다연, 고지원 등 KLPGA투어 정상급 선수 5명을 포함해 한국 선수 23명이 출전한다.