체육공단, 체육시설 국민점검단 시범 운영

세줄 요약
- 국민 점검단 구성, 체육시설 안전 시범 점검
- 청년·시니어 2인 1조, 서울 20곳 현장 참여
- 이용자 시각 반영, 위험 요소 즉시 안내
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국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단은 27일 국민과 함께 체육시설의 안전을 점검하는 ‘체육시설 국민 점검단’을 구성하고 첫 시범 운영에 나섰다고 밝혔다.
체육공단은 지난 12일 모두 10명(청년 5명, 시니어 5명)의 ‘국민 점검단’에 대한 위촉과 사전 교육을 마치고 이달 중순부터 서울시에 있는 다양한 유형과 규모의 공공·민간 체육시설 20개소에 대한 본격적인 점검 활동에 나섰다.
국민 점검단은 기존 안전 관리 체계를 한층 강화해 점검 과정을 국민에게 투명하게 공개하기 위해 체육공단이 선제적으로 도입한 시범 사업으로 시설을 일상적으로 이용하는 국민의 시각에서 바라본 점검으로 안전 사각지대를 폭넓게 살필 수 있게 됐다.
청년과 시니어 2인 1조로 편성된 국민 점검단은 체육공단에서 추진 중인 민관합동 체육시설 안전 점검 현장에 동행해 2명의 안전진단 전문 기관 점검 위원과 1명의 지자체 담당자가 시설의 구조·기술적 안전성을 진단하는 동안 이용자 관점에서 실제로 체감되는 안전 요소를 점검한다.
점검 결과는 향후 체육시설 안전 관리 체계 개선과 점검 항목 고도화 등에 반영되며 점검 시 확인된 위험 요소는 해당 시설에 즉시 안내해 신속한 조치를 진행하게 된다.
서울시의회 더불어민주당, 서소문고가차도 붕괴 사고 희생자 애도 및 안전 대책 마련 촉구
서울시의회 더불어민주당은 지난 26일 서소문고가차도 철거 현장에서 발생한 안타까운 붕괴 사고와 관련해, 불의의 사고로 목숨을 잃은 희생자분들께 깊은 애도를 표하며 다음과 같이 공식 논평을 발표했다. 시의회 민주당은 이번 참사를 철저히 규명하고 행정 당국의 책임 있는 자세를 촉구하는 한편, 안전한 서울을 만들기 위한 전면적인 대책 마련에 나설 방침이다. 다음은 서울시의회 더불어민주당 박수빈 대변인 논평 전문 어제(26일) 오후 2시 30분경 서소문고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴사고로 3명의 사망자와 3명의 부상자 등 6명의 안타까운 인명피해가 발생했습니다. 서울시의회 더불어민주당(대표의원 성흠제)은 이번 사고로 유명을 달리하신 희생자분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 또한 부상자 여러분의 빠른 회복을 진심으로 기원합니다. 서울시와 관계 당국은 가용 가능한 모든 장비와 인력을 총동원해 추가 피해가 발생하지 않도록 신속한 사고 수습에 나서주시기를 바랍니다. 시민 안전을 최우선에 두고 빠른 현장 수습에 총력을 다해야 할 것입니다. 이번 사고는 대규모 도심 인프라의 철거 과정에서 발생한 중대한 안전사고입니다. 서울시는 사고
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체육공단 관계자는 “국민이 직접 점검에 참여해 안전 요소를 함께 살핀다는 데 큰 의미가 있다”며 “국민의 의견을 안전관리 체계 개선에 충실히 반영해 모두가 즐기는 안전한 체육시설 조성에 힘쓸 것”이라고 말했다.
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